El presidente de los rojinegros del Atlas, José Riestra, aceptó este viernes, en el marco de la presentación de sus tres refuerzos, que hay una oferta y un interés real por parte del América por hacerse de los servicios del delantero colombiano Julián Quiñones. Riestra aseguró que son solamente detalles que separan al jugador todavía rojinegro del cuadro de Coapa, ya que también hay un interés fuerte por parte del propio futbolista.

"Es verdad lo que se menciona, hemos recibido una propuesta formal por parte de América en la intención de comprar a Julián, hay interés por parte del jugador, no es oficial todavía, porque hay muchas cosas que todavía se tienen que definir, hoy Julián está concentrado con el equipo, entrenó, está contemplado para mañana, mientras no sea formal, no podemos anunciar nada", dijo el presidente rojinegro.

El mandamás del Atlas le envió un mensaje a la Fiel, quien se ha manifestado con molestia en redes sociales ante la inminente salida de Quiñones, uno de los máximos ídolos en los últimos tiempos para la fanaticada rojinegra.

"A la afición, es muy difícil decirle las situaciones y más cuando un jugador como Julián le ha dado todo a la institución. A Julián le enseñé los tuits que recibí ahora y contrarios a los que recibí cuando lo trajimos, llegó en una circunstancia diferente, hoy tenemos un compromiso y una responsabilidad, siempre buscamos lo mejor para la institución, a veces puede haber decisiones que no gusten, pero trabajamos en el bien de la institución, siempre hay que entender las voluntades, hay ciclos, hay oportunidades y si se formaliza esto en las próximas horas y hay que agradecer el haber tenido a Julián en su mejor momento y desearle mucho éxito, dejarle las puertas abiertas de Atlas y seguir hacia adelante", comentó José Riestra.

