En el marco de su presentación como flamante presidente de Atlas FC, Aníbal Fájer informó que de manera oficial, Gonzalo Pineda seguirá al frente de la dirección técnica del club rojinegro a pesar de que un sector de la afición pedía su salida, luego del fracaso de no clasificar ni al Play-In.

“Hemos encontrado en Gonzalo una persona muy profesional que comparte los valores que comparte el Grupo y tenemos la certeza que con su liderazgo y con el resto de la organización podemos lograr revertir la situación y los resultados deportivos. Por tal motivo, y tras reunirnos en una sesión de comité deportivo, hemos decidido la continuidad de Gonzalo Pineda frente a la dirección técnica”, dijo en novel directivo atlista.

Fájer sabe que hay mucho por trabajar de la mano del técnico del primer equipo, buscando revertir la situación de no clasificar y de tener malos resultados y sólo ellos tienen la fórmula para lograrlo.

“¿Cómo revertirlo? La verdad es que este grupo tiene un modelo de gestión que no es estático, se ha ido perfeccionando durante estos 18 años, pero que se basa en generar las mejores condiciones alrededor del talento y no me refiero nada más a los jugadores, también a toda la gente que tenemos desde las áreas comerciales, desde las técnicas de deporte, en nuestra academia de formación, o sea, fuerzas básicas. Este modelo se dedica a fortalecer todas las estructuras de talento para tener un mejor desempeño posible en todas las áreas”

En cuanto a la planeación de refuerzos, José Riestra, Director Global de Futbol de Orlegi Sports señaló que ya hay posiciones específicas que Gonzalo Pineda pidió reforzar, tomando en cuenta que durante el torneo que recién terminó para ellos, fueron puestos en donde adolecían de buenos jugadores.

“En cuanto a la planeación, seguramente en el pasado de los días de esta semana recibirán información por parte del club y más o menos hacia donde se perfilan, lo que hemos platicado en la reunión es la necesidad de traer laterales, creo que quedó muy en evidencia ese tema, forzar en medio campo y seguir sacando el máximo provecho de los delanteros de adelante”, comentó el directivo de Grupo Orlegi.

