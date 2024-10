Semana de Clásico Tapatío, semana de polémicas, de pasiones, de dimes y diretes, de envalentonarse, de declarar en contra del acérrimo rival, de apostar, de comenzar las burlas, de "picar la cresta" al oponente, de calentar el partido. Así lo hizo el hoy lateral del Atlas, Édgar Zaldívar, canterano rojinegro, al declarar que él sí ha ganado cosas importantes con su equipo, mientras que los vecinos de Chivas, no.

El "Gary" es bicampeón, logró un título de campeón de campeones y este miércoles señaló que tanto él, como jugadores de la talla de Jeremy Márquez, Luis Reyes o Gaddi Aguirre, todos titulares en el actual plantel, sí han ganado, cosa contraria a los canteranos del Guadalajara, equipo que genera más reflectores que los propios Zorros.

"Te da el reconocimiento de ser bicampeón, ellos no han conseguido prácticamente nada con su club. A lo mejor pueden ser más vistos o más reconocidos o lo que sea, pero me llena más a mí, me quedo más con el valor o con el sabor de que tú hiciste historia acá, que dejaste tu huella acá, como sucedió con Jeremy, con 'Hueso', Gaddi, yo, tuvimos esa oportunidad de poder dejar un bicampeonato aquí en esta institución que nos dio la oportunidad, yo con eso tengo, porque lo buscamos durante mucho tiempo", señaló el futbolista de la Academia.

Además, Zaldívar aceptó que ganar un Clásico Tapatío siempre genera un envión anímico, un plus que puede hacer que las cosas mejoren, luego de los tres malos resultados que han obtenido, tres derrotas dolorosas que hoy los mandan como víctimas al partido del sábado en el Estadio AKRON.

"Es un partido que puede ser un plus, que te puede meter ahí arriba y aparte en lo anímico te puede levantar después de estos malos resultados que hemos tenido, la verdad que nos quedamos con un mal sabor de boca", apuntó.

Atlas prepara el partido ante Chivas, el cual será el sábado a las 19:00 horas en la casa del Guadalajara, dentro de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF