La derrota en el Clásico Tapatío de Liguilla contra Chivas caló profundo en el seno rojinegro, sin embargo en Atlas no se ciegan y reconocen lo positivo del trabajo que realizaron en este Clausura 2023.

Por lo menos así lo hace Benjamín Mora, quien además de confirmar su permanencia en el club al revelar que era un tema ya hablado con la directiva rojinegra, también aplaudió el crecimiento de sus jugadores en este semestre en el que lograron tener contra las cuerdas al Rebaño.

“Yo siempre quiero mejorar como entrenador y como conductor, en esta serie de 200 minutos planteamos bien los dos partidos. Desde mi lugar con la estrategia, el planteamiento táctico y tuvimos cosas muy positivas. Hoy me quedo tranquilo porque el partido se desarrolló como nosotros pensábamos. Lamentablemente no pudimos rescatar un gol nosotros. Perdemos con un empate global y eso habla de lo parejo”.

“Dolor por haber perdido, no quiero aprender a perder, me gusta ganar, pero vamos a intentarlo con la cara en alto. El torneo fue lo que fue, tuvimos altibajos, empatamos bastantes partidos y después dimos el salto de calidad. Cerramos muy bien, no nos alcanzó para más, y después ya a lo que sigue”, finalizó.

Este fue el primer semestre de Benjamín Mora al frente del equipo tapatío, mismo al que logró meter a los Cuartos de Final tanto de la Liga de Campeones de la Concacaf como a los Cuartos de Final del Clausura 2023.

Los Zorros se metieron hasta estas instancias luego de tener un buen cierre de torneo que los llevó a disputar la Reclasificación con el Cruz Azul, equipo que los rojinegros eliminaron por la mínima en el Estadio Azteca para después chocar contra Chivas en los Cuartos de Final.

IO