Ignoraron por completo sus órdenes; Beñat San José quería e indicaba que el penal que le pudo dar la victoria al Atlas lo debía tirar Aldo Rocha, hasta el mismo capitán lo pedía insistentemente. Sin embargo, fue Jordy Caicedo quien se empecinó en disparar y a la postre fallar. El director técnico rojinegro, Beñat San José se dijo molesto y contrariado porque no le hicieron caso dentro del terreno de juego.

“El responsable de tirar los penales de este equipo es Aldo; no creo que los penales son para que uno agarre confianza, los penales hay que marcarlos y yo he dado la directriz y la dirección de que lo tirara él, pero han acordado que en la cancha que lo tiraba Jordi y fue una cosa de ellos; reitero yo dije que lo tirara Aldo, pero por motivos no fue así”, dijo el técnico español.

Tras la nueva derrota de Atlas en el torneo, ahora a manos de Querétaro por 3-2 en el Estadio Jalisco, el técnico San José le ofreció disculpas a la Fiel que acudió al inmueble, sabiendo que mostraron su descontento en las tribunas.

Atlas pudo ganar, pero una expulsión ridícula e infantil de Anderson Santamaría y un penal fallado por parte de Jordy Caicedo, fueron claves para que la séptima derrota rojinegra llegara.

“La verdad que tenemos que pedir perdón a la afición. Creo que tenemos que ser tremendamente autocríticos, la responsabilidad es nuestra de que nos hemos quedado con diez una vez más y eso es inadmisible y lo del penal ya lo he explicado. Obviamente entre semana conversaré con el equipo y con los responsables para que me digan al detalle que ha pasado. Hemos tenido también algunas otras ocasiones pero realmente la segunda parte esas acciones no pueden volver a suceder”, dijo.

