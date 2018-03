Asumo la responsabilidad de la derrota de Chivas: Alan Pulido

Cuando se generan pocas opciones de gol, no se debe desaprovechar ninguna clara ante el marco enemigo y Alan Pulido, reconoce que falló en el momento importante ante el Seattle Sounders, en el cotejo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Concachampions.

Chivas está abajo en el marcador global 1-0, el encuentro de vuelta será el próximo miércoles en la cancha rojiblanca, donde espera Pulido responder con creces para darle vuelta a la eliminatoria. Haber fallado en la ida, es un golpe de cual sabe debe levantarse lo antes posible.

''Por ahí no había tenido tantas oportunidades, ahora se me presentó y no la concreté. Eso es lo que marcan estos partidos, tienes por ahí para irte arriba en el marcador y después sale contraproducente, porque luego ellos tienen una y la meten. Eso nos tiene abajo en la eliminatoria, asumo la responsabilidad de que pude haber hecho más y otra cosa sería''.

Pulido aseguró que el equipo estaba consciente de la peligrosidad que representaba el Seattle, porque lo analizaron en su juego colectivo y puntualizaron que individualmente, también es un plantel con varios elementos que marcan diferencia.

''Sabíamos que la competencia subía de nivel, que era un rival complicado. Ya me había tocado enfrentarlos y la verdad que es una responsabilidad del equipo. Tuve una oportunidad que pudo cambiar el partido, lamentablemente no pude concretarla y ahora nos tiene con la derrota''.

Chivas entrena mañana en Verde Valle, para luego viajar a Puebla, ya que el sábado jugarán ante Lobos en la Liga MX.

OF