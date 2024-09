Artur Beterviev le hace el feo al Canelo Álvarez para una posible pelea

Saúl "Canelo" Álvarez se ha posicionado como un consolidado pugilista en el mundo del boxeo profesional, pues ha ganado significativas batallas, sin embargo, el hecho de derrotar a numerosos contrincantes ha provocado que su catálogo de retadores se reduzca.

Aunque el público propone peleas interesantes para el tapatío, todavía hay dificultades, como es el caso de Terence Crawford, quien todavía se muestra entusiasta para enfrentarlo. Otro de los nombres propuestos es el del ruso Artur Beterbiev, sin embargo, el pugilista recientemente declaró no estar interesado para encarar al "Canelo".

¿Por qué Artur Beterbiev rechaza pelea con "Canelo"?

El pugilista ruso declaró que no tiene interés en enfrentar al "Canelo". El motivo lo adjudicó a que no pelea en la misma categoría de 175 libras, además, la última vez que tuvo una pelea dentro de ese rango fue limpiamente derrotado por Dmitry Bivol.

Te puede interesar: Peña Nieto provocó que Juan Manuel Márquez se peleara con Nacho Beristáin

“Cuando Álvarez tenga un cinturón de mi división, en ese momento tendré ganas de pelear con él. En este momento, no lo creo, realmente no me interesa tener una pelea contra Canelo”, señaló durante su participación en el podcast The Stomping Grounds.

A sus 39 años, Beterbiev ha trazado una trayectoria deportiva con un récord de 20 victorias ganadas por nocaut. Entre sus títulos se encuentran el de Campeonato Mundial de Peso Semipesado de la FIB, Peso semipesado del WBC y Peso semipesado mundial de la OMB.

En este contexto, "Canelo" Álvarez se verá en la obligación de buscar un nuevo rival para enfrentarse en el ring el próximo mayo. La lista de los candidatos incluye, por supuesto, a Terence Crawford, además de William Scull y David Benavidez de nuevo.

Lee también: David Benavidez tiene un nuevo plan para que Canelo Álvarez acepte pelear

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp