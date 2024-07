Después de 16 años vistiendo la playera albiceleste, el “Fideo” Ángel Di María ha dicho adiós. Un histórico de la Selección argentina, un ganador, un delantero excepcional, había anunciado su retiro y lo cumplió de la manera más especial y soñada, el título de la Copa América 2024. Con 145 partidos a sus espaldas y un palmarés envidiable, Di María deja un legado imborrable en la historia del futbol argentino.

En una emotiva declaración, Di María expresó sus sentimientos tras ganar la Copa América 2024: “Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Ahora tengo, no sé qué decirte la verdad, tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así, ¿no?”.

Di María, conocido por su habilidad, velocidad y determinación, jugó un papel crucial en los éxitos recientes de Argentina. Su gol en la final de la Copa América 2021 y sus actuaciones destacadas en el Mundial de Qatar 2022 serán recordadas como momentos icónicos en la carrera del rosarino.

“Parece fácil pero es muy difícil, lo sé porque viví del otro lado también durante 10, 11 años, luchándola, peleándola, no es fácil llegar a las finales y ganarla y ahora se está dando, es así, en algún momento tenía que pasar y lamentablemente se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado poder ganar también una con ellos, lo merecíamos también, pero me dio en este momento seguir insistiendo, seguir peleándola y estos chicos me dieron todo”.

Ángel Di María se retira con la satisfacción de haber cumplido sus sueños y haber dejado una huella profunda en la selección argentina. Su legado inspirará a futuras generaciones de futbolistas que buscarán emular sus logros y su pasión por la albiceleste.

Logros destacados

Mundial Sub 20 2007

Juegos Olímpicos 2008

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial 2022

Copa América 2024

