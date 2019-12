Aprueban reducción de extranjeros en Liga MX

La Liga MX ha informado que este martes, en la Asamblea de Dueños realizada en la Federación Mexicana de Futbol, se ha aprobado la iniciativa para que se reduzca el número de elementos extranjeros registrados en la competencia.

Será a partir de la próxima temporada, cuando esta regla comience a funcionar para que en el año 2023, solo se permita tener un máximo de nueve elementos foráneos por equipo.

Así será como deberán operar los clubes con esta reducción:

Temporada 2020 / 2021, 11 extranjeros registrados, nueve en cancha

Temporada 2021 / 2022, 10 extranjeros registrados, ocho en cancha

Temporada 2022 / 2023, nueve extranjeros registrados, siete en cancha

#Nota de la Asamblea Ordinaria de la LIGA MX - Diciembre 2019https://t.co/ekRj71tBYF pic.twitter.com/C31cG0Jhcx — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 3, 2019

El pasado 18 de noviembre, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, fue uno de los que confesó su deseo de que el número de extranjeros en la Liga MX se viera disminuido.

"La gente de futbol con la que he platicado; entrenadores, futbolistas, ex futbolistas, todos están de acuerdo en que la cantidad de extranjeros es excesiva, por eso haré esa sugerencia a los dueños, que reduzcan el número; de lo que no estoy seguro es de tener éxito", declaró en conferencia de prensa en aquella ocasión.

