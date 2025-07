En días pasados, a través de redes sociales, circularon imágenes en donde se muestra que la cancha del Estadio AKRON aún no se encontraba lista para recibir el primer juego de Chivas como local en el Torneo Apertura 2025 .

Ante estas especulaciones, la administración del Estadio AKRON emitió un comunicado de prensa en redes sociales donde declaró: " [...] garantizamos que las adecuaciones del Estadio AKRON rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan acorde al cronograma, además de que nuestra casa estará lista para recibir el primer partido de Chivas del Torneo Apertura 2025 ". Hoy se sabe que los trabajos de renovación avanzan, pero no conforme al calendario establecido.

¿Por qué se reprogramó el partido Chivas vs Tigres de la Jornada 1?

La actual escuadra que lidera Gabriel Milito viene de ganar dos torneos nacionales de pretemporada: se trata de la Copa Morelos 2025 , donde venció 2-0 al León, y, la más reciente, la Copa por el Bienestar 2025 , donde el Rebaño se dominó el encuentro contra Mineros.

Aunque Chivas cuenta con una buena racha, existe un impedimento debido al cual el Estadio AKRON no podrá ser la sede del partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 entre Chivas y Tigres.

A pesar de los esfuerzos de la administración del AKRON por cumplir con su fecha compromiso de cara al inicio del torneo, han decidido solicitar a la Liga MX que pospusiera el partido, pues el césped de la cancha continúa bajo tratamiento tras la remodelación y adecuación de la cancha .

¿Para cuándo se reprogramó el partido?

Esta es la lista de las fechas y los enfrentamientos correspondientes a la Jornada 1 del Toreno Apertura 2025:

ENFRENTAMIENTO FECHA Puebla vs Atlas Viernes 11 de julio Xolos vs Querétaro Viernes 11 de julio Juárez vs América Viernes 11 de julio Santos vs Pumas Sábado 12 de julio Toluca vs Necaxa Sábado 12 de julio Cruz Azul vs Mazatlán Sábado 12 de julio Pachuca vs Monterrey Domingo 13 de julio León vs Atlético de San Luis Domingo 13 de julio Chivas vs Tigres REPROGRAMADO: Septiembre 17

