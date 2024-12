Antonio Contreras asegura que Chivas femenil es como un Real Madrid o Barcelona

Este miércoles, en el Estadio AKRON, fue presentado ante los medios de comunicación Antonio Contreras, el nuevo director técnico de Chivas Femenil. En conferencia de prensa, misma en la que también estuvo presente Nelly Simón, Directora Deportiva del equipo rojiblanco, el estratega español habló sobre la importancia de llegar al Guadalajara, comparándolo con equipos como el Real Madrid o Barcelona y, además, aseguró la estadía de Carolina Jaramillo.

"Llego a un club que, si pudiéramos compararlo con algún club de España, sería el Real Madrid y Barcelona, algunos podrían reír, pero yo lo digo muy en serio, vengo al club más grande, así me lo han hecho saber y así me lo demuestran todos los días. He tenido muchos presidentes, en el Atlético de Madrid, Levante, Málaga, donde quieras y los respeto a todos. Pero desde ese respeto, tengo que decir que muy poquitos me han demostrado el cariño hacia un proyecto del femenino como lo hizo Amaury Vergara".

"La única jugadora que yo he visto, hasta el momento, es Carolina Jaramillo, no he visto ninguna más y me he encontrado a una futbolista en el gimnasio, haciendo caminadora. Y eso me da una fuerza tremenda porque eso es profesionalismo para mí. Eso es una profesional. Yo quiero trabajar con la profesionalidad. Y Carolina se queda", manifestó Contreras.

Contreras cuenta con una gran trayectoria y experiencia por las mejores ligas del mundo, ya que ha dirigido en España, Inglaterra e Italia. Sin embargo, dijo que, después de 25 años siendo entrenador, arriba a México en un plano de mayor madurez y agrego que, la Liga MX Femenil, tiene un gran atractivo.

"Llego en un momento de mayor madurez, no solo por los años, pero después de 25 años llego en un momento idóneo, sobre todo que estoy en una liga inteligente, bonita y atractiva. Lo único que pido es que entendamos entre todos que los proyectos deben ser estables, que le demos continuidad y que tengamos paciencia", finalizó Antonio.

