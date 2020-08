Antonio Conte adelanta su adiós del Inter

"Fue muy bueno entrenar al Inter", "todo tiene un límite", "no doy marcha atrás". Son algunas de las palabras del técnico Antonio Conte pronunciadas este viernes tras la derrota de su Inter de Milán en la final de la Europa League contra el Sevilla, que sugirieron su posible adiós al equipo milanés.

Tras manifestar en julio su insatisfacción con la gestión de la temporada por parte de la propiedad, asegurando que no se ha sentido mínimamente defendido, este viernes Conte volvió a expresar su fuerte punto de vista y aseguró en "dos o tres" días tomará una decisión definitiva junto a la directiva.

"Debemos regresar a Milán, nos tomaremos dos o tres días de vacaciones. Luego nos reuniremos y analizaremos la temporada. De manera muy serena trataremos de planear el futuro del Inter, con o sin mí", empezó Conte, en declaraciones a "Sky Sport".

"Trabajamos mucho, fue una temporada dura. Es correcto descansar y luego analizar la situación y tomar la mejor decisión, para el bien del Inter. No hay rencor, hay puntos de vista que pueden ser distintos o no. Para mí fue muy bueno ser el técnico del Inter, doy las gracias a la propiedad. Si tengo que decir algo, mereció la pena. Siempre agradeceré al club por esto", agregó.

"Más allá de todo, para mí fue una experiencia increíble. Significa todo y nada. Significa que estoy agradecido por la oportunidad. Pienso que he dado mucho y también he recibido mucho. Estoy muy contento. No hay ningún rencor. Es cuestión de puntos de vista y de situaciones que yo viví y no me gustaron", prosiguió.

Aún sin anunciar su salida del club, Conte se mostró todavía muy dolido por una temporada que fue "muy exigente" y que le afectó también a nivel familiar.

"Tengo que entender si la prioridad es el fútbol o es la familia. Porque si algunas situaciones condicionan a la familia esto ya no está bien. Todo tiene un límite, tengo que entender hasta qué punto llega este límite", dijo.

"Algo ha pasado, es inútil negarlo. Hay que entender si hay la voluntad de todos de no pasar otro año como este. Hay muchas situaciones que estudiaré y es correcto que el presidente estudie sus cosas. Yo no doy marcha atrás", sentenció.

