Ángelo Henríquez, seducido por la Liga MX

Para convencer al goleador Ángelo Henríquez de llegar a la Liga MX, Atlas insistió mucho en todos los aspectos, le dijeron desde las figuras que actúan en ella, los escenarios en los que se juega y en especial, las instalaciones que tiene el zorro, así como su afición.

''Me convencieron, me mostraron cómo es el club, la afición, las cosas lindas que tiene el club y la Liga, a la cual veo muy competitiva, más que en la que estaba y por eso quiero siempre mejorar, aprender cosas nuevas. Siento que venir a la Liga mexicana es un buen paso en mi carrera, que considero aprenderé mucho y disfrutaré''.

Henríquez se informó sobre el desarrollo de la Liga, cuántos equipos compiten por el título torneo a torneo, es decir los que mandan en el campeonato, así como el trato que se da de los equipos al jugador, de lo cual obtuvo solamente buenas referencias.

''Tengo muchas referencias de la Liga MX, la veo ambiciosa, con deseos de crecer y he visto que algunos equipos se la han jugado con contrataciones de elementos jóvenes. Creo que eso es algo positivo para la Liga''.

El recibimiento que le ha dado la afición es excelente, todavía no juega y su nombre ya lo trae ''La Fiel'' de boca en boca, esperando que se convierta en un referente del equipo, en el goleador letal que tantos años han esperado.

''Me pone muy contento la forma en la cual me han recibido, la gente el club, afición en redes sociales me ha demostrado cariño, lo cual motiva para responder con buen rendimiento en todo momento''.

Henríquez no se comprometió a dar un número de goles a marcar en su primer semestre, solamente entrega total en cada entrenamiento, así como pelear cada balón en los partidos como si fuera el último de su vida.

''Vengo a intentar, a jugar por mi carrera y por la carrera del equipo en el cual estoy. Vengo a dar lo mejor de mí, para que al Atlas le vaya bien y a mí también''.

