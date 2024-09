Angélica Gavaldón reconoce buen momento del tenis mexicano

Antes de que Renata Zarazúa compitiera en los cuatro Grand Slams en una misma temporada, habían pasado 29 años de que una mexicana se metiera a esos grandes escenarios y lo hizo Angélica Gavaldón, brindándole al tenis mexicano un foco de atención muy importante en su tiempo.

En 1995, intentar llegar a esos circuitos era más complicado para las mexicanas que estaban en la lucha por la falta de torneos, oportunidades y apoyos. Ante esto y dentro del marco del GDL Open AKRON 2024, Gavaldón dijo que actualmente se vive una buena época por los esfuerzos que se han hecho para impulsar nuevos talentos tenísticos y torneos más diversos.

“Siento que estamos mucho mejor que antes. Siempre se me ha hecho la pregunta de qué falta en el tenis mexicano y, en mi época, se tenía a más jugadores dentro del top 100. Sin embargo, se me hacía la misma pregunta y si realmente nos enfocamos en lo positivo ahora hay muchos más torneos como los que se están realizando aquí en Guadalajara que se me ha hecho una oportunidad increíble.”

“Yo les diría a las jugadoras que aprovechen estas oportunidades si tienen el sueño de llegar alto. Además, de que entrenen muchísimo, que sean disciplinadas, porque las oportunidades llegan. El tenis es un deporte muy difícil en el que se requiere muchísimos factores para poder llegar a nivel mundial”, expresó Gavaldón.

También aprovechó el espacio para reconocer la labor de Gustavo Santoscoy, quien ha sido de gran relevancia para que el tenis tenga una popularidad en ascenso en nuestro país: “Gustavo Santoscoy ha hecho un gran trabajo, no solo con el evento, sino también en impulsar a nuevos talentos, eso para mí tiene muchísimo valor.”

SV