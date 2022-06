Andy Murray podría romper larga racha sin títulos

El escocés Andy Murray, exnúmero 1 mundial (actual 68º), se clasificó ayer a la final del torneo ATP de Stuttgart dominando a Nick Kyrgios 7-6 (7-5), 6-2.

Al inicio del segundo set, Kyrgios perdió la sangre fría, rompió la raqueta y tuvo un acalorado intercambio verbal con un grupo de espectadores. Este comportamiento le costó en un primer momento una penalización de un punto y finalmente de un juego.

A partir de ahí, Kyrgios se 'desconectó' del partido.

“El primer set ha sido duro y la parte final de este primer set fue la clave. El segundo parcial no fue demasiado divertido jugarlo para ser honestos, no ha sido muy disputado”, admitió tras el encuentro Murray. “Ya no hubo realmente partido”.

Después del encuentro, el tenista australiano denunció en Instagram haber sido víctima de abuso racial, razón por la que se habría enfrentado a la audiencia.

“¿Cuando se va a terminar? ¿Tener que lidiar con insultos racistas de la grada?”, escribió Kyrgios en la red social.

“Entiendo que mi comportamiento no es el mejor todo el tiempo, pero ‘tú pequeña oveja negra’ y ‘calla y juega’ no son comentarios aceptables”, añadió.

El escocés se enfrentará hoy en la final al número 10 del mundo, el italiano Matteo Berrettini, que eliminó al alemán Oscar Otte (61º) por 7-6 (9/7), 7-6 (7-5).

Berrettini, preclasificado segundo, venció a Oscar Otte 7-6 (7), 7-6 (5) en un match reñido sin quiebres de saque.

Murray y Berrettini se han enfrentado dos veces, con un triunfo para cada uno. El italiano se impuso sobre el césped del Queen's Club el año pasado.

Se trata de la segunda final de la temporada para Murray desde Sídney en enero. El británico no gana un torneo en el circuito desde octubre de 2019 (Amberes).

Roger siente que aún tiene mucho qué dar en el deporte. TWITTER/@rogerfederer

El tenis debe esperar un poco: Federer

“El tenis aún debe esperar un poco”, admitió Roger Federer en la cadena suiza SRF, aunque el ganador de 20 Grand Slam aún mantiene la fecha de finales de septiembre, en la Laver Cup, como su regreso a las pistas, tras más de un año sin competir.

Federer aseguró que “de vez en cuando” juega con sus cuatro hijos, pero “las cosas avanzan lentamente” tras su tercera operación en la rodilla derecha en el último año y medio.

“Me operaron a finales de agosto y entonces ya lo sabíamos. Siempre me preguntan: ‘Entonces, ¿cómo va todo?’ Y cada vez respondo que aún llevará un poco de tiempo", explicó a la SRF.

El exnúmero 1 mundial comentó que actualmente trabaja sobre todo su "condición física, con el fin de que no haya una sobrecarga", yendo al gimnasio “cinco o seis veces por semana”.

“Tengo que ser paciente”, añadió el tenista.