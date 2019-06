Ana Guevara señala corrupción en administraciones pasadas

“En la pasada y antepasada administración de la Conade hubo corrupción y por ello hay tres investigaciones abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación”, afirmó Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Bernardo de la Garza fue titular de la Conade de 2009 a 2012; Jesús Mena de 2012 a 2015, y Alfredo Castillo de 2015 a 2018, y estos dos últimos cubrieron la administración del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Hay tres investigaciones abiertas por la Auditoría Superior de la Federación de la pasada y antepasada administración y tenemos que dar respuesta; exhibiremos y mostraremos las pruebas de que verdaderamente se dio la corrupción”, expresó Guevara.

La titular de la Conade abanderó a la delegación mexicana que participará en la Universiada Mundial Nápoles 2019, y tras la ceremonia detalló que en estos seis meses que lleva de ejercicio tiene la tranquilidad de que todo ha sido apegado a reglamento y con el objetivo de mejorar el deporte.

Sobre su comparecencia ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que preside Ernesto D’Alessio, apuntó que será positiva, porque informará cómo se dirige la Conade, porque hay un total desconocimiento por parte de los diputados.

Además, ante las declaraciones del diputado de que Guevara no estaría presente para abanderar a la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la ex velocista lo desmintió.

“Soy la que organiza el abanderamiento. ¿Cómo no voy a estar? D’Alessio no es mi jefe, ni me dejo guiar por mitotes. Lamento la postura del diputado, pero mi jefe está en Palacio Nacional y está confirmado todo el protocolo que se hará”.