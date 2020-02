Ana Gaby Paz, pasión y ejemplo

Una de las figuras a seguir en el Clásico Tapatío femenil, el cual se disputa esta noche en el Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, es la portera de las rojinegras del Atlas, Ana Gabriela Paz.

Tapatía y rojinegra desde la cuna, defiende sus colores con la pasión que se necesita para trascender, a la vez que intenta ser un ejemplo para las futuras generaciones, dentro y fuera de la cancha.

“Yo tengo algo muy claro: ser ejemplo para las nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha. En el club están las niñas de Femenil B, que son nuestros retoñitos, que nos suplirán algún día y hay que acercarnos a ellas, decirles que aprovechen esto. Me hubiera gustado que esta Liga estuviera cuando era pequeña, porque no teníamos lo que hay ahora. Entonces sí es importante asesorarlas, ayudarlas, porque la Liga está creciendo bastante y es fácil que alguien se descarrile”, dijo la portera de 24 años de edad.

Ana Gaby es una de las piezas fundamentales del equipo de Fernando Samayoa. Sabe de la responsabilidad que tiene hacia sus compañeras al portar el gafete de capitana y lo acepta con orgullo, de ahí que sea una de las líderes del plantel que busca trascender en el futbol femenil de México.

“Siempre me siento con la responsabilidad y la necesidad de apoyar a mis compañeras, por si necesitan algo, cualquier situación. Creo que tengo un rol bastante importante y muchas de nosotras lo vivimos, no soy la única, soy la que porta el gafete, pero hay muchas líderes. Somos un equipo muy unido, nuestro vestidor está limpio, somos una familia como tal y es importante mantenernos así”, comentó.

— ¿Cómo vencer a Chivas en el Clásico Tapatío?

— Creo que con nuestro estilo de juego. Creo que sería equivocado decir que tenemos que cambiar nuestro estilo de juego para enfrentar a Chivas, por el contrario, tenemos que seguir con nuestra línea, seguir por donde hemos trabajado desde el principio. Que sea un partido en donde ellas no nos metan a su juego, sino que nosotras tengamos el control para poder sacar el resultado.

— ¿Atlas está para salir campeón?

— Nosotras en lo personal sabemos que ya no hay margen de error, que si antes te equivocabas en un detallito, ahora ya no te puedes equivocar, porque ya llevamos cuatro temporadas juntas y ya es momento de dar el salto de calidad, ya no podemos cometer los mismos errores y quedarnos donde mismo. Esperemos que este torneo nos quitemos los fantasmas y lleguemos mucho más lejos.

— ¿Cuál es la clave del éxito de este Atlas?

— Mantenernos firmes a lo que entrenamos, a lo que Sama (Samayoa) nos pide cada semana, así como perfeccionar y saber que siempre va a haber algo qué mejorar y qué aprender y más que nada aplicarlo en el examen, que son los partidos cada fin de semana.

SUS POSTURAS

Crecimiento personal

Realmente me siento diferente este torneo. Los pasados había detalles y cosas que nos limitaban, yo sabía que me faltaba mucho por aprender, en este torneo sigo firme, con cosas por aprender también, pero me siento mejor, consolidada, tranquila, porque el equipo está unido, con una meta en común, porque sé que vamos a llegar lejos.

Portera por azares de la vida

Yo era delantera también, estaba en el Colegio (Instituto de Ciencias), después en la Selección Jalisco, ahí era delantera, era la más chiquita, la más chaparrita, por eso era delantera; la portera era de Poncitlán y después de un Nacional no llegó, se llama Ruth, no llegó y me pidieron que yo fuera portera por un día. Nunca llegó y aquí sigo, siendo portera y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado.

Cree que la Liga Femenil mejora

La Liga ha crecido a pasos agigantados. Yo fui pionera cuando estaba en Tigres y ahora ya no hay rival fácil, siempre será difícil sacar puntos de visita o de local, y eso ayuda a la competencia, porque hace que una como jugadora te tengas que exigir, buscar hacer cosas diferentes, porque vienen niñas detrás de nosotras que muestran nivel. Entonces para mantenernos jugando, como equipo, tenemos que seguir creciendo junto a la Liga y eso es algo bueno a futuro, para la Selección Nacional y para el país.

Así llegan Chivas y Atlas a la cita de hoy

Ambos equipos llegan en buen momento. Atlas es tercer lugar en la tabla general con 16 unidades producto de cinco victorias, un empate y una derrota; además, las rojinegras tienen en sus filas a Fabiola Ibarra, una de las dos mejores goleadoras de la competencia.

Por su parte, Chivas es quinto en la clasificación con 12 puntos, registran tres triunfos, tres empates y un descalabro y vive un buen momento anímico después de golear 4-1 a Tijuana.

Yashira Barrientos. Suma cuatro goles. IMAGO7

Antecedentes

Torneo Jornada Resultado Apertura 2017 Jornada 1 Chivas 3-0 Atlas Apertura 2007 Jornada 8 Atlas 1-1 Chivas Clausura 2018 Jornada 4 Chivas 3-1 Atlas Clausura 2018 Jornada 11 Atlas 1-3 Chivas Apertura 2018 Jornada 2 Atlas 0-2 Chivas Apertura 2018 Jornada 12 Chivas 2-0 Atlas Clausura 2019 Jornada 2 Atlas 2-0 Chivas Clausura 2019 Jornada 11 Chivas 1-2 Atlas Apertura 2019 Jornada 15 Atlas 1-1 Chivas

ALINEACIONES PROBABLES

CHIVAS

12. Blanca Félix

14. Andrea Sánchez

4. Janelly Farías

27. Kinberly Guzmán

35. Damaris Godínez

18. Susan Bejarano

10. Tania Morales

7. María Sánchez

9. Evelyn González

15. Rubí Soto

33. Yashira Barrientos

DT. Ramón Villa

ATLAS

1. Ana Gaby Paz

5. Alejandra Franco

3 María Pérez

13. Julissa Dávila

2. Karla García

17. Norma Hernández

6. Zellyka Arce

27. Alexa Curiel

28. Ana García

9. Adriana Iturbide

11. Fabiola Ibarra

DT. Fernando Samayoa

Estadio Akron 19:00 horas/ Fox Sports 2

JL