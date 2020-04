Amo al Atlas y me encantaría verlo campeón: Oswaldo Sánchez

Recordado como uno de los últimos referentes de Chivas, el ex portero Oswaldo Sánchez se sinceró durante una transmisión de TUDN en Instagram, y admitió que le guarda un cariño muy especial al Atlas, equipo al que le gustaría ver como campeón de la Liga MX.

''Amo profundamente al Atlas, les estoy agradecido de por vida, confiaron en mí, me rescataron, me alejaron de los vicios, no soy un malagradecido, tengo mucho cariño por Atlas'', dijo quien también defendiera la portería de Santos Laguna y de la Selección Mexicana.

''Yo no odio al Atlas, estoy muy agradecido, siempre que pueda los ayudaré, me encantaría ver al Atlas campeón ahora con mis amigos de Orlegi (grupo propietario del club) y les deseo lo mejor, sería el hombre más feliz si el Atlas es campeón'', aseguró.

Oswaldo debutó profesionalmente con los Rojinegros en 1993 y permaneció en el club hasta 1996, cuando fue vendido a las Águilas del América. Posteriormente llegó al Guadalajara, donde fue campeón de Liga en el torneo Apertura 2006, y en 2007 pasó al Santos Laguna, con quienes se coronó en los torneos de Clausura 2008 y 2012.

Actualmente se desempeña como comentarista deportivo luego de su retiro en diciembre de 2014.

OF