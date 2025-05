Luego de la eliminación del Pachuca a manos del América en los cuartos de final del Clausura 2025, el técnico uruguayo Guillermo Almada ofreció su análisis del partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes, donde su equipo cayó 2-0 y se despidió del torneo mexicano.

“Cometimos algún error defensivo que ellos aprovecharon muy bien y nosotros tuvimos algunas situaciones que no supimos concretar o las salvó Malagón o el palo, pero en definitiva me voy conforme con la entrega, la disposición de los jugadores jóvenes y no con el desenlace”, expresó el estratega, quien ha sido pieza clave en la formación de una generación prometedora en los Tuzos.

Aunque en las últimas semanas ha sonado como posible candidato a dirigir a equipos como Chivas o Cruz Azul, Almada fue claro al respecto: “Mi futuro no es trascendente en este momento. Lo importante es el desafío que tenemos por delante y tratar de recuperar. No sé qué pasará en nuestro futuro, veremos después del Mundial. Vuelvo a insistir, tenemos un desafío muy grande que nos va a demandar una preparación también importante”.

Y es que Pachuca representará a la Liga MX en el nuevo formato del Mundial de Clubes 2025, un torneo en el que Almada ya piensa. Por ello, adelantó que buscarán refuerzos para complementar el plantel joven que dirige.

“Uno busca un equilibrio en algunos jugadores de experiencia. Tenemos un vacío con muchos jugadores jóvenes y en algunos casos experiencia porque las edades más maduras, por distintos motivos, no están. Así que hoy vamos pensando en el Mundial. Seguramente vamos a buscar algunos refuerzos que nos den ese equilibrio para poder competir y manejar los partidos de otra manera”, concluyó el timonel charrúa en conferencia de prensa.