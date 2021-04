América vs. Cruz Azul, duelo en la cima

Duelo en la cumbre. Hoy, el torneo Guard1anes 2021 llega a su punto más álgido de la fase regular, cuando se enfrenten el líder Cruz Azul con 36 puntos, visitando al número dos de la tabla general, el América que suma 34 unidades, en la cancha del estadio Azteca.

Esta noche, a las 21:05 horas chocan las dos mejores franquicias de la competición, puesto que las Águilas son los primeros a la ofensiva con 23 anotaciones y enfrentan a la defensa más dominante del campeonato con sólo siete goles permitidos.

Sin embargo, en el ataque los celestes le pisan los talones a lo cremas pues, con 21 dianas marcadas, son la tercer mejor ofensiva, al tiempo que América está en el Top-3 de defensas con 10 tantos aceptados.

Lo anterior hace que se especule que este Clásico Joven podría ser el primer capítulo de una final anticipada, pues no hay equipos más enrachados en la Liga MX.

Genry Martin lleva seis goles con las Águilas. IMAGO7

Cruz Azul está imparable con 12 triunfos en fila, al mismo tiempo, los azulcremas hilan siete victorias que podrían ser más si no fuera por la derrota sobre la mesa ante el Atlas -por la alineación indebida de Federico Viñas-.

Al respecto el capitán americanista, Guillermo Ochoa, señaló que el equipo ha sabido sobreponerse ante la situación: “Nosotros, internamente, sabemos que en la cancha nos ganamos esos puntos (ante los Rojinegros), lo demás está fuera de nuestras manos. Lo positivo es que el equipo no se vino abajo después de esa circunstancia y hemos hecho las cosas de buena manera”.

Por su parte, el cuadro de La Noria, Xochimilco, no vive con celeridad el encuentro. Conscientes de que desbordar emociones ante el equipo de Coapa podría jugarles en contra, los cementeros se enfocan en preparar el juego con frialdad.

“Habrá que quitarle la carga emocional. Hoy no representa una final, una semifinal, ahí sí sería de otra forma, (...) es un clásico, históricamente hemos tenido buenos y malos momentos, contra ellos perdí dos o tres juegos, me tocó más ganar que perder. No tenemos que demostrarle nada a nadie…. Lo que digan no nos quita el sueño, eso es en el exterior”, aseveró el timonel cementero, Juan Reynoso.