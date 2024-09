Este domingo 29 de septiembre, América y Pumas protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino, un partido en dónde la rivalidad entre ambos equipos va aumentando cada vez más en cada partido que se cruzan.

El vibrante clásico entre Águilas y Felinos ahora requerirá de mayor seguridad, ya que la periferia del inmueble en la colonia Nochebuena es más corta para las aficiones.

Se espera una buena entrada para este domingo, aunque no un lleno. Los boletos siguen a la venta y la afición de las Águilas no ha respondido de buena manera desde que dejaron el Estadio Azteca, pues los aficionados señalan que el Estadio Ciudad de los Deportes no es el mejor para albergar partidos de primera división debido a que cuenta con muchas carencias.

Los precios de los boletos para el Clásico Capitalino son los siguientes:

Preferente Sur $350

Cabecera Norte $400

Cabecera Sur $400

Preferente Lateral $400

Platea Alta $650

Platea Baja $750

Especial Club (Techado) $1400

Los boletos son vendidos únicamente por Internet y los costos escritos arriba no incluyen el cargo por servicio. La preventa azulcrema termina mañana miércoles 25 de septiembre.

¿Cómo llegan los equipos al Clásico Capitalino?

Después de vencer al Guadalajara en el Clásico Nacional, América goleó al Atlas y empató contra el Necaxa. Las Águilas marchan en la décima posición con 13 unidades.

Los Pumas ocupan el lugar cinco con 16 unidades, luego de su agónico triunfo del domingo frente a los Xolos de Tijuana, en el estadio Olímpico Universitario.

Con información de SUN*

JV