El brasileño de las Águilas del América, André Jardiné tocó el tema del arbitraje en el marco del día de medios previo al partido de Ida de la Final del Apertura 2024, en donde dijo que es preocupante la manera en que se aborda en la prensa, con lo cual su equipo puede verse afectado.

Esto, luego de la serie de polémicas que se han presentado en partidos en donde el equipo bicampeón se ha visto presuntamente beneficiado por los hombres de negro, como sucedió en el partido del pasado domingo ante Cruz Azul en la Semifinal.

“Lo que me preocupa es la forma que se aborda el tema arbitral en la prensa. Siempre hay un peso grande cuando es una decisión que va a favor de América. Rotondi, que hace un penal claro, no debería estar en el segundo partido. Mi preocupación es que los árbitros de alguna forma si influencien por estos temas que se hablan en la prensa. Veo todos los partidos. No me sentí favorecido en ningún partido”, señaló.

El silbante para el partido de Ida de este jueves será Víctor Alfonso Cáceres, quien fuera el árbitro central en la última serie que el América perdió en Liguilla, en el Clausura 2023, ante Chivas de Guadalajara. Además, Rayados tampoco tiene muy buenas referencias de él, ya que estuvo presente cuando los norteños cayeron eliminados a manos del Atlético de San Luis en Cuartos de Final del Apertura 2023.

Por otro lado, el estratega sudamericano dijo que la serie final ante Rayados no significa una revancha como tal, ya que en el papel Monterrey no ganó, sino que se registró un empate, para luego pasar a los penales, instancia en donde los regios se llevaron el título en el la cancha del Azteca.

“Es difícil hablar de un partido que no estábamos. No guardas ningún tipo de sentimiento. Ahora tenemos mucha ilusión de ganar, queremos defender el bicampeonato que tenemos conquistar un torneo más. Monterrey es el rival tenemos un respeto muy grande. Tiene un gran equipo, gran entrenador, sabemos la dificultad y grandeza del juego. El sentimiento a mí no me parece de revancha. Tenemos un sentimiento de nuevamente jugar un partido que te da un título”, puntualizó.

