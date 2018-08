América debuta en Copa MX con triunfo sobre Veracruz

El equipo del América debutó en la Copa MX con un contundente triunfo de 3-0 sobre el cuadro de Veracruz, en partido correspondiente al Grupo 7, disputado en el Estadio Azteca bajo una torrencial lluvia.



Los goles de la victoria fueron obra del argentino Víctor Emmanuel Aguilera a los minutos 40 y 73, el segundo por la vía del penal, así como por Henry Martin al 79. Con este resultado, los azulcremas llegaron a tres unidades, en tanto que los escualos se quedaron sin puntos tras dos juegos.



Con doblete de Ema Aguilera y golazo de Henry Martín nos llevamos tres puntos en nuestro debut de Copa MX



El resumen en nuestro canal de YouTube: ⤵️https://t.co/hq4xzpTqSl pic.twitter.com/dV5Vv1GBPx — Club América (@ClubAmerica) 1 de agosto de 2018

Un cuadro completamente alternativo, conformado principalmente por la categoría sub 20, fue el que presentó el cuadro de Coapa para su debut en el certamen copero, en el cual estaba obligado a salir con el triunfo, no solo por estar en casa, sino por su jerarquía de equipo grande.



Enfrente estuvo un conjunto "jarocho" que tampoco puso a sus mejores hombres y se vio en la cancha, donde los de casa impusieron condiciones desde el silbatazo inicial.



Este dominio, sin embargo, careció de claridad al frente y fue gracias a una jugada a balón parado como logró terminar con el cero al minuto 40, en un tiro de esquina por derecha que el argentino Emmanuel Aguilera conectó de cabeza para poner en el fondo de las redes e irse así al descanso.



En el complemento, los Tiburones Rojos estuvieron cerca del empate en un disparo de larga distancia por parte del chileno Joe Abrigo que obligó al portero argentino Agustín Marchesín a estirarse cual largo es para evitar la caída de su marco.



La noche se le vino encima a los visitantes que se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Raymundo Fulgencio, quien protestó de manera airada el penal en contra por una falta dentro del área sobre Diego Lainez.



El encargado de ejecutarlo fue el argentino Aguilera, quien lo hizo con gran potencia pegado al poste derecho, para dejar sin oportunidad a Melitón Hernández al minuto 73.



Henry Martin puso el tercer tanto de la noche al minuto 79 con una gran media vuelta por derecha que se coló pegado al poste para así finiquitar este juego que sin duda, pese a que no estuvo el cuadro titular, ayuda mucho en el aspecto anímico y para ver jugadores que pueden ayudar cuando sean requeridos.



El arbitraje estuvo a cargo de César Arturo Ramos, quien tuvo una labor aceptable en su regreso tras participar en la Copa del Mundo Rusia 2018.



Expulsó de roja directa a Raymundo Fulgencio (71), además de amonestar al chileno Joe Abrigo (27), Duilio Tejeda (33), Carlos Castro (45) y el peruano Wilder Cartagena (50) por la visita; Carlos Vargas (21) vio cartón preventivo por los de casa.



Alineaciones:



América.- Agustín Marchesín, Carlos Vargas, Edson Alvarez (Oswaldo León, 67), Emmanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Joe Corona (Mateus Uribe, 76), Fernando González (Iván Moreno, 60), Antonio López, José Guillen, Diego Lainez y Henry Martin. DT. Miguel Herrera.



Veracruz.- Édgar Hernández, Enrique Pérez, Hugo Cid, Jefferson Murillo (Osmar Mares, 71), Carlos Castro (Rodrigo Noya, 81), Luis Noriega, Joe Abrigo, Wilder Cartagena, Bryan Carrasco, Duilio Tejeda y Raymundo Fulgencio. DT. Guillermo Vázquez.

LS