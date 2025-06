Luego de un semestre catastrófico en el que el Club América lo perdió todo, desde la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y hasta el casi regalado boleto al Mundial de Clubes, en Coapa ya se afinan los detalles para una limpia profunda de cara al Apertura 2025. El tricampeón no pudo revalidar su dominio y ahora deberá recomponer el camino con una reestructuración que apunta a ser dolorosa para algunos integrantes del plantel.

Tras la última derrota ante LAFC, que sepultó cualquier ilusión por rescatar algo de la temporada, el equipo de André Jardine rompió filas. Pero no todos volverán. La plantilla ya no regresará completa, pues varios jugadores tienen la maleta lista, algunos por fin de contrato, otros porque ya no entran en planes y algunos más porque están en la antesala del retiro.

Uno de los primeros en decir adiós sería el chileno Diego Valdés, quien está muy cerca de fichar con el Fortaleza de Brasil. El mediocampista dejaría así un hueco importante en la ofensiva azulcrema, aunque dejó de ser titular, lo que desató la molestia del propio jugador. También se alista la salida de Brian Rodríguez, quien tendría como destino el Inter de Miami de la MLS, equipo que ya lanzó una oferta formal aceptada por el club.

En la defensa, Néstor Araujo podría regresar al Santos Laguna, aunque no se descarta que refuerce al Atlas, ambos equipos pertenecientes a Grupo Orlegi. Por su parte, Jonathan dos Santos, pieza clave del esquema de Jardine, medita seriamente el retiro a sus 35 años, aunque la directiva busca convencerlo de mantenerse por al menos un torneo más.

Finalmente, el neerlandés Javairo Dilrosun también podría salir. Tiene propuestas tanto del extranjero como de la Liga MX, específicamente del Atlas, pero las negociaciones aún están lejos de concretarse.

