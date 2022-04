América: Henry Martin habla sobre el difícil momento que pasa con las Águilas

El delantero de las Águilas del América, Henry Martín no pasa por uno de sus mejores momentos en el club, pues en este Clausura 2022 solamente ha marcado dos goles, uno ante Atlético de San Luis y otro más a Pachuca.

Tras la falta de anotación, el seleccionado mexicano asegura que esto le ha pegado en lo anímico, menciona que ha tocado fondo y debe salir de esta mala racha trabajando.

"Lo que diga la gente ahí está, me parece injusto la forma en la que se han dado, un poco duro, pero también sirve para trabajar más".

"En partidos pasados llegué a caer en desesperación, en desmotivación. En lo anímico te pega durísimo porque no estás acostumbrado a ello. Han pasado varios partidos y no se me ha dado el poder anotar y caes en una desmotivación, la familia, el apoyo de los seres queridos es donde te tienes que apoyar. Tengo que salir de esto. He tocado fondo y no me queda más que seguir trabajando, más abajo no puedo ir", declaró el futbolista yucateco.

Martín ha sido víctima de constantes abucheos y rechiflas por la afición azulcrema en el Estadio Azteca y esta situación no pasa desapercibida por el jugador de las Águilas.

"Nosotros escuchamos todo, nos enteramos de muchas cosas y por supuesto que al entrar o salir de la cancha he escuchado el abucheo, lamentablemente es así. Normalmente todos los delanteros o la mayoría lo pasamos, algunos lo logran evadir o corregir a corto plazo. A mí se me ha ido alargando", aseveró en conferencia de prensa.

"Lo mejor de la situación es que he tenido oportunidades, de no tener me sentiría más frustrado. Lo que diga la gente ahí está, me parece injusto la forma en la que se han dado, un poco duro, pero también sirve para trabajar más", agregó el jugador.

El Club América reunió a jugadores y empleados de todas las categorías para su foto oficial del Clausura 2022.

Henry Martín, previo al choque de este viernes ante los Xolos de Tijuana, mencionó que el América no se puede dar el lujo de quedar fuera de la Liguilla.

"Hemos demostrado en los partidos y hemos ganado. Yo creo que jugando bonito o jugando feo, lo que importa es meternos al repechaje. América no puede quedarse fuera de Liguilla, vamos a ser un América muy fuerte", declaró el atacante de la Selección Mexicana.

MF