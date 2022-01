América: El crack que juega en Europa y no esconde su deseo de volver a las Águilas

Con el mercado de fichajes abierto, los rumores no cesan y menos cuando de las Águilas del América se trata, quienes hasta ahora solo han anunciado la incorporación de Diego Valdés y de Jonathan dos Santos.

A estos nombres se les podrían sumar los de Brian Ocampo, extremo charrúa que se desempeña en el Nacional de su país y el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien actualmente milita en el Necaxa.

Pero en las últimas horas, un exjugador del conjunto azulcrema emitió unas declaraciones que han avivado el deseo de la afición americanista por un posible regreso del futbolista a Coapa, luego de que él mismo asegurara que le encantaría regresar a la institución.

Se trata de Agustín Marchesín, arquero del Porto y quien saliera campeón con el América en el Apertura 2018, donde se ganó el cariño de la afición azulcrema. El guardameta argentino en declaraciones no se limitó y expresó que le encantaría regresar a vestir la playera de las Águilas.

"Un amor increíble, espectacular; la forma en que salí, bien con todo mundo, la dirigencia me trató muy bien en mi salida, respeto la decisión, que fue en conjunto, pero pensando en ese cambio que me podía dar un plus en lo personal y que uno necesita muchas veces en lo laboral y ojalá y Dios quiera, el día de mañana me toque regresar, porque estimo mucho a ese club y lo quiero mucho”, confesó el cancerbero.

Marchesín lo tiene claro, quiere volver a México, se siente mexicano.



AMA AL AMÉRICA! pic.twitter.com/3fPfr8xVTy — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) January 6, 2022

Se rumora que "Marche" estaría buscando una salida del Porto y aunque el Flamengo de Brasil es el mejor posicionado para hacerse de sus servicios, la afición americanista empieza a pedir su regreso en redes sociales, aún y cuando Guillermo Ochoa, otro ídolo, continúa en el club.

JL