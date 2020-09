Alaphilippe pierde el ''maillot'' amarillo del Tour de Francia por sanción

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) fue sancionado por los comisarios del Tour de Francia y recibió una penalización que le hizo perder el "maillot" amarillo en favor del británico Adam Yates (Mitchelton), confirmaron este miércoles los organizadores.

Alaphilippe recibió una sanción de 20 segundos por un avituallamiento no autorizado en el final de la etapa que terminaba en Privas.

El francés cayó en la clasificación, ahora comandada por Yates, quien marchaba segundo a cuatro segundos del corredor del Deceuninck.

Alaphilippe se mostró contrariado luego de conocer la sanción. "Es una decisión oficial del jurado, por lo que no puedo hacer nada", declaró a France Télévisions a pie de podio.

"Si es así, no hay problema. Mañana me levantaré y no se hable más", añadió el galo. ¿Piensa en recuperar el maillot que vestía desde el final de la segunda etapa el domingo? "Ya veremos", respondió.

"Hubiera preferido no tomar el maillot amarillo de esta manera", reaccionó Adam Yates, que viste esta prenda por primera vez en su carrera. El británico estuvo a punto de portarlo tras la accidentada llegada a Chalet Reynard en el Tour 2016, pero Chris Froome lo conservó por una decisión del jurado ese mismo día, luego de correr unos metros sin bicicleta en el Mont Ventoux.

