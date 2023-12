Akron Fireballs Experience reconoce a su ganador

Tras jugarse la séptima edición del Akron Fireballs Experience, torneo amateur de golf más importante en México, la tarde de este martes se reconoció al ganador de la competencia, Pepe Solís González Durán, quien fue acreedor de una Porsche Macan Base valuada en 1 millón 700 mil pesos, al haber realizado un sorprendente hoyo en uno.

El evento que tuvo lugar en Atlas Country Club los días 16 y 17 de noviembre, reunió alrededor de 300 jugadores y fue engalanado por Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Eugenio Chacarra, jugadores de la Liv Golf; a casi un mes, Solís tuvo la dicha de recoger su premio y relató el cariño que le tiene a este deporte.

“Para mí el golf es un deporte que vino a robarme una parte de mi corazón y es mi pasión. No tengo mucho tiempo jugándolo, dos tíos míos fueron quienes me invitaron un día, al siguiente, yo ya había comprado un equipo de golf. Soy muy afortunado en poder ganar un auto a través de un hole in one, estoy muy contento, pero realmente lo más grande del torneo, es la forma en que lo hicieron posible los organizadores, principalmente Akron”, expresó el ganador.

Vale la pena mencionar que Akron Fireballs Experience fue un evento altruista, ya que recaudó más de 300 mil pesos que fueron donados a la asociación civil Mi Gran Esperanza, por lo que su directora, Mayte Medrano, aprovechó para reconocer la labor de Akron y mostrar su agradecimiento.

“Este es el tercer torneo en el que somos beneficiados, estoy muy agradecida. Es un súper evento, todos sus participantes se sumaron con la sensibilidad de cómo ayudar a los niños. Desde hace nueve años Akron nos apoya en el torneo de golf que nosotros en particular realizamos. Es una súper empresa, sus directivos son maravillosos”, añadió Medrano.

Por último, Ricardo Núñez, encargado de la estrategia de marca Akron, realzó la importancia de apoyar al talento mexicano con este tipo de competencias y fusionarla con la parte filántropa para sumar a la causa social.

“En Akron lo más importante es el desarrollo del talento mexicano, estamos en diferentes deportes y, a su vez, intentamos ayudar en lo que podemos, no sólo en la parte de desarrollo deportivo, sino también a ciertos sectores vulnerables”, concluyó.

