Ahora que "Tuca" se aguante: Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico de América, continuó la serie de declaraciones polémicas entre él y Ricardo Ferretti, entrenador interino de la Selección mexicana, a quien criticó por haber dicho que nunca tomaría al Tri y terminar aceptando el puesto.

“Me parece muy extraño que hace 20 días diga no tajantemente y después dice para esto sí, y tal vez está pensando en lo que sigue. No se vale darle vueltas, si quieres, quieres, y te lo has ganado. No estoy de acuerdo en que diga sí, que diga no, que cuando me conviene voy y cuando no, pues no", dijo Herrera a la cadena ESPN.

La semana pasada Herrera afirmó que fue la FMF y no Ferretti quien elaboró la más reciente convocatoria de la Selección, a lo que el también entrenador de Tigres respondió aludiendo al golpe que Herrera propinó al periodista Christian Martinoli, un incidente por el que el ahora técnico de América fue obligado a dejar el mando del Tri en el 2015.

"Si (Ferretti) va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también".

"No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo. Pero que diga, que no (va a la Selección) y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también".

"Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo hablaremos. Nos merecemos respeto, me parece que se dejó manejar por circunstancias, tendrá que aguantar estando ahí, de interino, de cómodo, de estar en una silla tan importante, no de acomodarse, sino de un lugar tan bueno, que se merece", dijo Herrera.

El "Piojo" descartó estar buscando dirigir a la Selección, aunque, afirma, "cuando venga la propuesta lo pensaré, siempre estaré listo, pero no estoy levantando la mano".

