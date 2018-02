Afición de Chivas viaja a Dominicana para apoyar en Concachampions

No importa cómo esté jugando el equipo. No importa en qué posición en la tabla esté. La afición de Chivas sigue al equipo a donde vaya, a veces no se puede ir en gran cantidad, pero siempre hay representantes del equipo en las plazas donde se presente y ahora en República Dominicana no es la excepción.

Integrantes de la Porra “La Reja” llegaron a Santo Domingo desde este lunes muy temprano, para aprovechar conocer la mayor cantidad de lugares, como Punta Cana, aprovechando que el partido será el próximo jueves.

También están presentes en República Dominicana, miembros de la “Barra Insurgencia”; dicen que tienen fe en que Chivas levante desde este encuentro ante el Cibao en los octavos de final de la Concachampions.

El Cibao recién terminó su pretemporada para sostener su primer encuentro oficial ante Chivas el próximo jueves a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Cabe hacer mención que ambos grupos de animación han buscado las entradas por su cuenta, vía Internet y contactos en Santiago de los Caballeros, donde será el encuentro.

Chivas hará su arribo a República Dominicana el martes y según el medio local "Listín Diario", serán hospedados en un hotel de Puerto Plata, ciudad turística ubicada a una hora de distancia de la sede del partido.

Esto tuvo que ser así porque el partido de Cibao vs Chivas ha coincidido con el evento anual denominado Pro-Cigars, que reúne a más de 700 extranjeros que gustan o negocian cigarros por ser esta zona la principal productora de este rubro.