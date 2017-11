Abrir los brazos a la NFL

Exactamente dos meses después de un trágico terremoto que cimbró México y dejó cientos de muertos y miles de familias afectadas, la capital del país se apresta para albergar un partido de temporada regular de la NFL, cuando los Patriots de Nueva Inglaterra se enfrenten a los Raiders Oakland mañana, en el Estadio Azteca.

El sismo del pasado 19 de septiembre cobró más de 200 vidas en la Ciudad de México, donde varias calles siguen cerradas al tránsito de vehículos por los escombros de edificios caídos ese día y muchas familias afectadas aún no saben cómo reconstruirán sus viviendas.

El temblor no afectó seriamente ninguna instalación deportiva de la capital, incluyendo al Estadio Azteca.

“La Ciudad de México está de pie, el deporte nos alienta y nos anima a seguir adelante con las tareas de reconstrucción”, declaró el Jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera.

El mes pasado, la NFL y su fundación, además de los Patriots, los Raiders y los Steelers de Pittsburgh anunciaron una contribución conjunta de 200 mil dólares para apoyar a los afectados por el terremoto. Los Cowboys de Dallas aportaron otros 50 mil para apoyar actividades del Ejército de Salvación, que proporcionará agua, alimento, refugio y atención emocional a las personas afectadas por el desastre.

Sin entrar en detalles, el director de la oficina de la NFL en México, Arturo Olivé, anunció que durante el encuentro se recordará a las víctimas del terremoto.

“El partido de la Liga es un mensaje de que nuestro país sigue de pie con la fuerza y el orgullo que nos caracteriza”, sostuvo Olivé.

La oficina la NFL en México estima que hay más de 25 millones de fanáticos a la Liga en el país y Ciudad de México es la séptima del mundo con más seguidores, incluyendo ciudades estadounidenses.

“Directamente a mí no me pasó nada, pero sí tengo familiares afectados. Creo que no hay una persona en la Ciudad de México a la que no le haya afectado el sismo de una forma u otra, pero la vida sigue y este juego es una oportunidad de olvidar todo por unas horas y divertirnos con un espectáculo como pocos”, dijo Ricardo Ramírez, un aficionado de 35 años que caminaba por una avenida de la capital portando un jersey de Tom Brady.

Fan Fest en el zócalo de la Ciudad de México. SUN/A. Leyva

Se inaugura el Fan Fest

Cerca de 400 mil personas se esperan en el NFL Fan Fest 2017, que estará hoy y mañana en el Zócalo capitalino. El espacio fue inaugurado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien invitó a todos los aficionados que no tienen boleto para el juego en el Azteca a disfrutarlo en la Plaza de la Constitución.