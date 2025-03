Aaron Rodgers le hace una visita a los Steelers

Aaron Rodgers quiere seguir jugando futbol americano y podría hacerlo en Pittsburgh.

El cuatro veces MVP de la NFL se reunió ayer con los Steelers, de acuerdo con varios reportes. Dodgers pasó varias horas en las instalaciones del equipo recopilando información, pero se fue sin firmar un contrato.

Pittsburgh actualmente tiene una vacante en la posición de quarterback.

Justin Fields, quien junto a Russell Wilson llevó a los Steelers a un récord de 10-7 y el boleto a los playoffs la temporada pasada, firmó con los Jets la semana pasada. Wilson es agente libre, pero no parece ser parte de los planes de Pittsburgh para 2025.

Los Steelers firmaron al veterano suplente Mason Rudolph con un contrato de dos años a principios de esta semana, pero aún tienen mucho espacio en su plantel para otro brazo o dos.

Rodgers, de 41 años, parece no tener prisa por tomar una decisión. Ha pasado tiempo en California recientemente ponderando si afronta una nueva campaña, la 21 de su carrera.

El enfoque metódico de Rodgers no fue bien recibido por Cam Heyward, el capitán de la defensa de los Steelers. El cuatro veces All-Pro expresó su frustración en su podcast a principios de esta semana.

“Ya sea que quieras ser un Pittsburgh Steeler o no, es así de simple”, dijo Heyward. “Esa es la propuesta. Si quieres que te reclute, esa es la propuesta de reclutamiento. Pittsburgh Steelers. Si quieres ser parte de esto, así sea. Si no, no me afecta”.

El entrenador de Pittsburgh Mike Tomlin ha sido un admirador de Rodgers durante mucho tiempo. Llevó a los Packers de Green Bay a una victoria sobre Tomlin y los Steelers en el Super Bowl tras la temporada de 2010.