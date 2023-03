El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la Selección Mexicana de Beisbol por su triunfo de ayer martes ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y les pidió no confiarse para avanzar a las semifinales.

"Babe Ruth decía que no se pueden vencer a quien no sabe rendirse, dos máximas del beisbol".

"Me desvele porque volvió a ganar México 2-1 a Gran Bretaña. Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano se ganó ayer y hoy a las 12:00 horas juegan contra Canadá".

En su conferencia mañanera de hoy, el Jefe de Ejecutivo dijo que está claro que su pronóstico es en favor de México.

"Que tengan en cuenta que 'esto no se acaba hasta que se acaba' y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo como en todo, échale ganas, no se puede hacer nada sin ganas".

Destacó el trabajo de los pitchers mexicanos en el Clásico Mundial, y comentó que cuando el manager Benjamín Gil los motiva, más habla en inglés y en español, porque algunos son México-estadounidenses, pero ellos piden que les hablen en español porque lo entienden por sus padres.

"Ojalá y les vaya bien con Canadá y pasen a semifinales, les deseamos lo mejor", dijo el Mandatario.

