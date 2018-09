A comenzar desde cero: Selecciones de todo el mundo estrenan DTs en esta fecha FIFA

Rusia 2018 resultó todo un cúmulo de emociones para los miles de millones de fanáticos al futbol, aunque su telón cayó hace casi dos meses y ahora todas las Selecciones Nacionales del planeta tendrán que comenzar su andar de nueva cuenta en la primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo.

Aunque pudiera pensarse que estos encuentros son de mero compromiso, la importancia de este nuevo proceso radica en diferentes situaciones. Mientras que en África comenzarán el camino rumbo a su mayor torneo de combinados nacionales, en Europa estrenarán un nuevo certamen. En tanto, en América y Asia esta nueva cita servirá para apuntalar nuevos proyectos con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.



Nuevo reto en Europa

La UEFA ha decidido darle un nuevo rumbo a los encuentros amistosos y para esto creó una nueva competencia que servirá para definir el

futuro de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de 2020 y el siguiente Mundial.

En esta Fecha FIFA verá la luz la nueva Liga de las Naciones, en la que participarán las 55 Selecciones Nacionales afiliadas a la UEFA. El formato de competencia será con equipos repartidos en las divisiones A, B, C y D. Cada división constará de cuatro grupos y los equipos que conformarán cada división se definirán según los resultados que obtuvieron en las eliminatorias de la Eurocopa de 2016 y el pasado Mundial.

La división A de la Liga de las Naciones está conformada por 12 Selecciones: Alemania, Portugal, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Polonia, Islandia, Croacia y Holanda. Estos equipos jugarán encuentros a ida y vuelta durante las próximas Fechas FIFA y los cuatro peores descenderán a la división B.

Al final, los cuatro mejores equipos jugarán una serie eliminatoria en formato de “final four” para buscar la calificación a la Final que se llevará a cabo en junio de 2019.

Duelos destacados

Alemania vs. Francia

6 de septiembre

Portugal vs. Croacia

6 de septiembre

Estados Unidos vs. Brasil

7 de septiembre

México vs. Uruguay

7 de septiembre

México vs. Estados Unidos

11 de septiembre

Colombia vs. Argentina

11 de septiembre