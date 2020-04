A Tom Brady nunca le importó dejar un legado en Patriots

Aunque logró seis Super Bowl con Patriots de Nueva Inglaterra, el mariscal de campo Tom Brady afirmó que nunca le importó dejar un legado en ese equipo y ahora se enfoca en demostrar que sigue a buen nivel con Buccaneers Tampa Bay.

"Nunca me importó el legado", subrayó de manera contundente el quarterback de 42 años de edad, quien se fue de Nueva Inglaterra sin resentimientos, incluso desde antes que terminara la campaña pasada de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) supo que cambiaría de aires al convertirse en agente libre.

"No (hay resentimiento), porque esta es una parte para mí en mi vida de experimentar algo muy diferente. Hay maneras de crecer y evolucionar de una manera diferente que no he tenido la oportunidad de hacer", acotó.

En declaraciones al programa SiriusXM, Brady detalló que acabó de buena manera con Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo con el que incluso tuvo pocas o nulas conversaciones para renovar contrato.

"Hubo un tiempo antes de la última temporada baja, tenía un contrato que se reestructuró y, básicamente, desde mi punto de vista, sabía que al final del año me convertiría en agente libre por primera vez en mi carrera", señaló.

Habló con el dueño del equipo, Robert Kraft y con el entrenador Bill Belichick y eso decidieron hacer, "durante el transcurso de la temporada, y durante la temporada baja, no hubo un montón de conversaciones sustanciales para continuar. Tuvimos algunas. Y ambos lo pensamos, y al final, fue una excelente manera de terminar dos décadas".

Brady recalcó que su cariño por Patriots siempre estará presente "no hay un gran admirador más que yo". Pero aclaró también que ese aprecio no era impedimento para continuar en los emparrillados con otra institución, "siento que quiero demostrarme a mí mismo que todavía puedo actuar al más alto nivel".

OF