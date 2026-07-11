Más de 130 piezas de artistas colombianos e internacionales de los siglos XX y XXI fueron subastadas el pasado 2 de julio en la casa Bogotá Auctions, en una puja que reunió obras de figuras como Andy Warhol, Rufino Tamayo, Emma Reyes, Beatriz González y Antonio Caro.

La exposición-subasta, titulada “Grabados y Múltiples”, presentó un recorrido por distintas expresiones de la gráfica y la edición artística, incluyendo propuestas de figuración, abstracción, arte conceptual, cinetismo y múltiples escultóricos.

Rufino Tamayo destacó entre las obras más cotizadas

De acuerdo con la directora de Bogotá Auctions, Charlotte Pieri, una de las piezas más relevantes fue un grabado de gran formato de Rufino Tamayo, perteneciente a una edición limitada de apenas 25 ejemplares.

"Entre las piezas más destacadas se encontró un grabado de gran formato de Rufino Tamayo, realizado en una edición de apenas veinticinco ejemplares y dominado por el característico rojo que ocupó un lugar central en la obra del artista mexicano" , explicó.

Los organizadores señalaron que la subasta permitió recorrer algunos de los capítulos más representativos del arte moderno y contemporáneo mediante obras de diferentes generaciones y corrientes artísticas.

Asimismo, destacaron que los grabados son obras originales concebidas por los propios artistas y no simples reproducciones, ya que son elaborados mediante procesos técnicos especializados y producidos en ediciones limitadas, numeradas y controladas.

Obras de Liliana Porter y Jesús Rafael Soto formaron parte de la selección

La subasta también incluyó una gráfica con elementos de collage de la artista argentina Liliana Porter y un múltiple del venezolano Jesús Rafael Soto, cuya estructura incorporó movimiento real aleatorio, uno de los rasgos más característicos de su investigación dentro del arte cinético.

Artistas colombianos tuvieron una participación destacada

La representación colombiana ocupó un lugar importante en la selección. Entre las piezas sobresalieron dos grabados en blanco y negro de Emma Reyes, cuya producción gráfica fue considerada poco frecuente dentro del mercado del arte.

También se ofrecieron las obras históricas La actualidad ilustrada (1974) y Ya llegó la fecha II (1979), de Beatriz González, además de trabajos de Maripaz Jaramillo, Momo del Villar, Ana Mercedes Hoyos y Álvaro Barrios.

Por su parte, el arte conceptual estuvo representado por Colombia-Coca Cola, de Antonio Caro, considerada una de las imágenes más emblemáticas del arte colombiano contemporáneo.

La abstracción geométrica también tuvo protagonismo

Otro de los ejes de la subasta estuvo dedicado a las propuestas geométricas y constructivas de artistas como Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, Ómar Rayo y Fanny Sanín.

Según el comunicado de Bogotá Auctions, las obras permitieron apreciar la riqueza y diversidad que alcanzó la abstracción geométrica en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, consolidando a esta corriente como una de las más influyentes del arte moderno en la región.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

