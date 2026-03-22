Francisco Preciado no plantea una exposición: traza una ruta. “Periplo”, la muestra que inaugurará en la Casa Francisco Luis Barragán, se presenta como un viaje a través del tiempo, la técnica y la mirada de uno de los pintores tapatíos más consistentes de su generación. Más que una retrospectiva convencional, la exhibición funciona como una cartografía personal donde cada obra es un punto de partida y, al mismo tiempo, un regreso.

La cita marca el inicio de este recorrido: la noche del 26 de marzo, a las 19:00 horas, en la Casa Francisco Luis Barragán, ubicada en Simón Bolívar 224, en la Colonia Lafayette. Ahí, 45 piezas despliegan un universo que abarca más de cuatro décadas de trabajo, desde pequeñas miniaturas hasta lienzos que alcanzan los tres metros.

La escala, lejos de ser un gesto espectacular, forma parte del lenguaje del artista: lo íntimo y lo monumental conviven como dos formas de aproximarse a una misma obsesión pictórica.

De lo íntimo a lo monumental, su trabajo articula una tensión entre escalas. CORTESÍA

En los límites de la pintura

Preciado (Guadalajara, 1970) ha construido una trayectoria marcada por el rigor técnico y una exploración constante de los límites de la pintura. Formado en el Instituto Cultural Cabañas y en la Universidad de Guadalajara, su obra dialoga con tradiciones antiguas —particularmente con la pintura barroca y el arte sacro— sin quedar atrapada en ellas. En “Periplo”, esa herencia se percibe en el tratamiento de la luz, en la densidad de las capas y en una relación casi física con el óleo.

Pero la exposición no se agota en la técnica. Lo que se despliega es una experiencia sensorial donde la pintura deja de ser superficie para convertirse en profundidad. Las texturas, los matices y las variaciones de color invitan a una observación prolongada, casi contemplativa. La distancia entre el espectador y la obra no separa: abre. Es en ese espacio donde la mirada comienza a descubrir capas, gestos y silencios.

La curaduría, a cargo de América Camacho, propone un recorrido que no sigue una línea estrictamente cronológica, sino que permite leer la obra de Preciado como un sistema en movimiento. Las piezas dialogan entre sí desde distintas etapas y búsquedas, revelando continuidades, rupturas y regresos. La museografía de John Medina acompaña esta lógica, organizando el espacio como una travesía más que como una secuencia cerrada.

Hay en “Periplo” una dimensión menos evidente pero igualmente importante: la de la escritura. La pintura de Preciado no solo se construye desde la imagen, sino también desde una relación cercana con lo literario. Sus obras funcionan como fragmentos de una bitácora más amplia, donde cada cuadro registra un momento de exploración, una pregunta abierta o una deriva.

En ese sentido, la exposición no ofrece respuestas concluyentes, sino un conjunto de pistas que el espectador puede recorrer a su propio ritmo.

La elección de la Casa Francisco Luis Barragán como sede no es casual. El espacio, con su carga histórica y su escala doméstica, refuerza la idea de un recorrido íntimo. A diferencia de los grandes recintos museísticos, aquí la experiencia se acerca más a la de una visita personal, casi como entrar en un archivo vivo. La arquitectura dialoga con las obras sin imponerse, generando una atmósfera que favorece la cercanía.

El esquema de visita también responde a esa lógica. Durante la semana, el acceso será mediante cita previa, lo que permite una relación más pausada con la exposición. Los fines de semana, en cambio, el espacio se abre al público en general, invitando a una experiencia más libre y compartida. Dos formas de habitar la misma muestra: una más íntima, otra más colectiva.

Sus piezas funcionan como fragmentos de una bitácora visual donde técnica, tiempo y mirada se entrelazan. CORTESÍA

Paciencia y exploración prolongada

Más allá de su formato, “Periplo” puede leerse como un punto de inflexión. No solo por la amplitud del recorrido que propone, sino por la manera en que condensa una práctica sostenida en el tiempo. En una escena artística donde la inmediatez suele imponerse, la obra de Preciado insiste en el valor del oficio, de la paciencia y de la exploración prolongada.

La exposición estará abierta hasta el 24 de mayo, ofreciendo al público la posibilidad de entrar —y volver a entrar— en este mapa pictórico. Porque si algo sugiere el título, es que el viaje no tiene un único trayecto. Cada visita propone una ruta distinta, una lectura nueva, una forma diferente de mirar.

Al final, “Periplo” no es solo un recorrido por la obra de un artista, sino una invitación a detenerse. A mirar con tiempo. A dejar que la pintura haga lo suyo: desplegar, lentamente, todo lo que contiene.