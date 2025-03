CIEN mujeres jaliscienses impulsando la Cultura 2025 alista su ceremonia para galardonar, reconocer y dar voz a cien mujeres jaliscienses de destacada trayectoria, impulsando y reconociendo así a las mujeres que desde muy distintos ámbitos han aportado al fortalecimiento de la cultura en Jalisco, y que siguen haciéndolo a diario.

El proyecto CIEN mujeres, que existe desde hace ocho años, originalmente se limitaba al ámbito musical, reconociendo anualmente cien canciones producidas en Jalisco. No obstante, para este 2025, y en el importante contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, CIEN cambia el giro y abre su panorama a distintas profesiones, para así abarcar a las incontables mujeres jaliscienses que desde el periodismo, el diseño, el emprendimiento, la gestión cultural, el arte y tantas otras ramas, mantienen viva la escena de Jalisco.

Así lo compartió Ana Karen Martínez, directora de CIEN, quien reconoció lo complicado que fue limitarse a seleccionar a tan sólo cien mujeres, pero también emocionada de que el proyecto crezca y salga hacia más profesiones y disciplinas donde tantas mujeres destacan a diario y aportan su grano de arena a nuestro Estado, y también a nivel nacional.

Aseguró que la intención de CIEN no es dejar a mujeres afuera, o que tan sólo cien sean las que están levantando en alto el nombre del estado, sino que desde el principio del proyecto el 100 ha sido el número representativo. No se pretende, en ningún caso, invisibilizar a las mujeres que no fueron seleccionadas para el reconocimiento que será otorgado por el Gobierno de Zapopan.

“No se trata de reducir tan sólo a cien. Queremos empezar a nombrar a estas mujeres, no es que sean las únicas, sino que estamos empezando a dar reconocimiento a las mujeres que empezaron a abrir camino en Jalisco”, explicó Ana Karen Martínez.

“Empezarlas a nombrar, hacer un rastreo, abrir la perspectiva a todas estas mujeres que hacen mucho por Jalisco, mujeres que hacen cosas en pro de la cultura”, finalizó la directora del proyecto. A su vez, Ana Karen Martínez explicó que CIEN está conformado en un 90%, por mujeres, fiel a su intención de sororidad, inclusión y fortaleza femenina.

CIEN Mujeres Jaliscienses Impulsando la Cultura 2025 contó con el apoyo de Cultura Zapopan, y la primera ceremonia de reconocimientos se llevará a cabo este próximo miércoles 5 de marzo, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Constitución, en el cual se resaltará el impacto positivo que estas jaliscienses han dejado en la sociedad, para así seguir inspirando nuevas generaciones de mujeres en nuestro Estado, pues lo que Jalisco es hoy en día, y lo que será, no sería posible sin el trabajo de miles de mujeres de todas las edades que a diario luchan desde sus respectivas trincheras. CIEN Mujeres Jaliscienses Impulsando la Cultura 2025 es una manera de agradecimiento, lucha y voz para el esfuerzo de todas.

El evento contará, además, con la presencia de la cantante tapatía Sofish, y el Coro Municipal de Zapopan.

“Sigue habiendo retos por ser mujer. Esperamos que esto sea un mensaje para las nuevas generaciones de mujeres, que esto las haga decir: si ellas pudieron, yo también”, finalizó Ana Karen Martínez.

CT