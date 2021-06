Xitlalitl Rodríguez Mendoza presenta “Poesía y desempleo”

Cuenta en entrevista Xitlalitl que el proyecto lo comenzó en 2019, en un principio la idea era conjuntar los ensayos con una serie de poemas sobre el desempleo, pero al final la serie terminó apareciendo en un libro de poemas llamado “Hotel universo” que se puede descargar gratuitamente en el sitio http://grafografxs.uaemex.mx/.

“En ese tiempo el editor de ‘Grafógrafxs’, Sergio Ernesto Ríos, hizo una lectura y sí me dijo que esto no iba junto. Y entonces me quedaron volando los ensayos de este libro”. Después, Óscar Tagle y Jorge Orendáin la motivaron a armar un libro a partir de estos textos. “Ahí fue cuando nació la idea del libro. Yo quería escribir sobre este tema porque todos hemos tenido una experiencia particularmente traumática en cuanto al desempleo, que me parece que es una de las violencias que están más presentes en la vida cotidiana en México, y (más) en estos años con esto del ‘outsourcing’ (subcontratación) donde no conoces a tu patrón y los derechos laborales como la jubilación no existen”.

En “Poesía y desempleo”, Xitlalitl desarrolla un humor negro donde ejemplifica reflexiones con memes. “Quería hablar del desempleo a partir de la poesía, y ésta no la concibo sin esta jiribilla y humor negro que no es catastrófico, porque catastrófica es la realidad. Me parece que ahora los memes son las unidades mínimas de sentido, porque vemos uno y lo entendemos dependiendo de su contexto sin necesidad de explicación. El meme tiene el mismo mecanismo de la poesía, porque por un lado está expresando lo que está mal y por otro lado nos acompaña, porque no somos los únicos en esa situación, sino que sabemos que hay alguien más que se está sintiendo igual y entonces podemos reírnos juntos”.

En cuanto a la colaboración con Atahualpa, señaló que él la acompañó en todo el proceso, “me hizo observaciones y sugerencias. Él es narrador, pero trabaja en la parte educativa del Centro de Cultura Digital. Entonces, me interesaba mucho tener su punto de vista en cuanto a cómo nos movemos en internet, porque a pesar de que estamos todo el día ahí, a veces es difícil percibir ciertas sutilezas”.

Xitlalitl habla también del prejuicio que hay cuando alguien se dedica a la literatura o a otra área creativa porque entonces surge la frase “te vas a morir de hambre”. Recuerda que le pasó cuando estudió Letras, y es un estigma con el que se lidia, porque además resulta irónico, pues quienes como ella se dedican a la literatura, tienen que desarrollarse en otras áreas como ser profesores, por ejemplo, para seguir desarrollándose en lo que les gusta hacer.

A través de la beca del Sistema Nacional de Creadores, la autora está trabajando en tres libros que parten de la tradición oral, recabando historias familiares de la ribera de Chapala, Autlán y alrededores. “Poesía y desempleo” se puede adquirir en librerías de Guadalajara como Amateditorial e Impronta.

