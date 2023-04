¡Vamos al Teatro!

Durante el mes de mayo, el teatro Experimental de Jalisco y el teatro Vivian Blumenthal presentan puestas en escena para toda la familia. El primero ofrece la obra “¿A qué jugamos?”, en la que podremos conocer la historia de “Mini” y “Pilo”, dos primos que muchas veces no se entienden y se consideran diferentes. Su mayor coincidencia, tal vez, es el placer por las travesuras. Las vacaciones han llegado y no hay nada que hacer, el aburrimiento se ha apoderado de ellos.

¿Cómo sobrevivirán al aburrimiento siendo tan diferentes? El misterio se resolverá en escena es esta obra de teatro para toda la familia que se presentará todos los domingos de mayo.

En el camino para derrotar al aburrimiento, “Mini” y “Pilo” se encontrarán una caja misteriosa, serán testigos de un hechizo y se embarcarán en varias peripecias que los harán toparse con extraños personajes que los ayudarán a descubrir que no son tan diferentes como pensaban.

Con títeres en escena, música original de Kenji Kishi, y Fernando Macías, “¿A qué jugamos?” hace una invitación especial al público infantil, aunque realmente es para que la disfrute toda la familia, ya que las personas adultas recordarán la maravillosa etapa de la infancia mientras recorren un mundo misterioso y mágico, en donde los personajes pondrán a prueba sus diferencias, su audacia y su creatividad.

“La obra es muy divertida y es un recordatorio del valor de la amistad, porque la competencia que se da entre ‘Mini’ y ‘Pilo’ los lleva a darse cuenta de que son mejores amigos con todo y sus diferencias”, asegura Jessica Estrada, actriz del colectivo.

La producción, a cargo de Aetheris Colectiva Escénica, Breve Espacio Laboratorio Teatral y Robleproducciones, ofrecerá cuatro únicas funciones los días 7,14, 21 y 28 de mayo, a las 13:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco, ubicado en la calle Calzada Independencia Sur S/N. Boletos disponibles en las taquillas del teatro y boletia.com.

“La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich”. La obra es un abrazo al corazón. ESPECIAL

Hablemos sobre el bullying

Los cambios no son fáciles y a veces duelen. “Rodrigo” es el nuevo en la escuela. Tiene miedo. Y no es para menos, escuchar que alguien lo recibe diciendo en un tono agresivo: ¡oye tú, ‘Rodrigo’, eres un tonto, cara de moco, pelos de estropajo, enano, mocoso, te odio! Ante tal recibimiento, “Rodrigo” tendrá que tomar decisiones en la obra de teatro “La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich”, que presenta la compañía Teatro Vagabundo.

“La extraordinaria historia…” que aborda temas como el bullying, la toma de decisiones, los miedos, las adversidades y la fuerza que existe dentro de nosotros, ofrecerá funciones los domingos de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal, para contar lo que le sucede a “Rodrigo”, quien no sabe cómo resolver sus problemas, porque no tiene experiencia, y como no tiene experiencia, lo único que puede hacer es imaginar.

Se trata de una historia llena de inocencia, valentía y fuerza, pero también de una pizca de ocurrencias y catástrofes que seguro conectarán con las personas que pasaron o están pasando por un momento parecido al de “Rodrigo”.

“La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich”, estará todos los domingos de mayo, a las 13:00 horas, en el Teatro Vivian Blumenthal, ubicado en calle Tomás V. Gómez 125, Ladrón De Guevara, 44130 Guadalajara, Jal. Boletos 100 pesos, a la venta en las taquillas del teatro y en boletia.com.