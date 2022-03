Urban Sketchers: 10 años de dibujar a Guadalajara

Con un repaso del quehacer artístico que Urban Sketchers, capítulo Guadalajara, ha hecho desde hace una década en el entorno arquitectónico y cultural de la metrópoli tapatía, es que hoy 3 de marzo se inaugura la exposición “Retrospectiva Urban Sketchers GDL - 10 años”, muestra que reúne obras originales y reproducciones en gran formato de los dibujos que el colectivo ha realizado de las calles, fachadas y espacios públicos e históricos de la ciudad.

La exposición, gratuita, permanecerá abierta al público hasta el 31 de marzo en la Galería Jesús Guerrero Galván, de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en donde los artistas Diego Martínez Enciso, Jaime Johnston, Alain Trujillo, Javier Domínguez, Jazmín Gutiérrez, Enrique Aceves, Gustavo González, Fabiola Aviña, Carolina Arroyo y Germán Bautista, expondrán los dibujos testimoniales hechos “in situ” del recorrido que han marcado desde que Urban Sketchers nació en Guadalajara, en marzo del 2012, para replicar el movimiento global creado por el periodista e ilustrador español Gabriel Campanario, en 2007.

El artista plástico Diego Martínez y el psicólogo Jaime Johnston, coordinadores de la exposición y administradores del colectivo tapatío, recuerdan que Urban Sketchers es una iniciativa conformada por aficionados al dibujo y otras técnicas artísticas, que se reúnen para dibujar al aire libre los entornos naturales y urbanos de la metrópoli.

“El arte sale a la ciudad, no se queda en los círculos, aquí es democrático y es algo que gusta de Urban Sketchers, es una experiencia. La idea de la exposición es reunir a diferentes participantes de la década de ese proyecto, tratamos de reflejar los estilos de dibujo, de cómo se han relacionado con los demás. En 10 años hemos visto el cambio de la ciudad”, detalla Diego Martínez.

“Retrospectiva Urban Sketchers GDL - 10 años” también mostrará los lápices, estilógrafos, colores y libretas de dibujo que los artistas utilizan para hacer un testimonio cronológico de los cambios urbanos de la metrópoli, además de que la galería estará arropada por dos murales dibujados artesanalmente junto al manifiesto que marca la esencia del colectivo.

“En tu cuaderno te llevas ese momento, porque Guadalajara está en constante cambio arquitectónico y urbanístico, y muchos dibujos en los cuadernos de nuestros compañeros tienen edificios que ya no existen, hacer un registros histórico, artístico y arquitectónico de un momento de la ciudad que difícilmente regresará y eso lo atractivo de esta actividad”, puntualiza Jaime Johnston.

Una comunidad creciente

Las “dibujadas”, como Urban Sketchers llama a las convocatorias para dibujar en la calle, ha permitido que el colectivo integre a todo tipo de apasionados por el dibujo, logrando que amas de casa, estudiantes, profesionales y transeúntes curiosos se sumen a las reuniones, que si bien no son clases de dibujo, sí han conformado a una comunidad dispuesta a apoyarse y transmitirse sus conocimientos respecto a los desafíos de crear una obra “in situ”.

“Llegué por un amigo que me invitó, yo no soy de Guadalajara, vengo de Cancún, y no conocía la ciudad antes de unirme a Urban Sketchers, sólo me movía de mi trabajo a mi casa, pero con el colectivo empecé a conocer, por ejemplo, el barrio de Las Nueve Esquinas. Fue lo que me gustó, conocer la ciudad por medio del dibujo. Ahora, cuando viajo, más que tomar fotos, hago dibujos”, indica el ilustrador expositor Javier Domínguez.

Una experiencia similar ha vivido Alain Trujillo, quien siendo psicólogo y maestro de idiomas, encontró en Urban Sketchers una comunidad en donde compartir su amor por la arquitectura y el dibujo, afición que también comparte con su novia y también artista Jazmín Gutiérrez.

“Nos interesó mucho la dinámica, vernos en un lugar y dibujar lo que veíamos, arquitectura y personas, así empezamos a ir, nos gustó mucho, darle esa perspectiva a la ciudad desde su dibujo. La comunidad te ayuda, vas creciendo. Incluso ya han venido extranjeros, otros ‘urban sketchers’ de Estados Unidos y los hemos recibido para irnos a dibujar”.

AGÉNDALO

Inauguración: “Retrospectiva Urban Sketchers GDL - 10 años”, en la Galería Jesús Guerrero Galván, de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, hoy a las 17:30 horas. Entrada libre.

El domingo 6 de marzo Urban Sketchers Guadalajara celebrará su reunión de aniversario en Paseo Alcalde y Avenida Hidalgo, en el centro de Guadalajara, a las 11:00 horas. Actividad gratuita.

MQ