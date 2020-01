"Uramado", una exposición interactiva

Mediante una ruta de búsqueda de un tesoro y utilizando tecnología de realidad aumentada creada por Julie Stephen Chheng, la exposición “Uramado AR. El despertar de los tanukis” cuenta la historia de espíritus del bosque que se despiertan en la ciudad.

Cultura Zapopan y la Alianza Francesa Guadalajara se asocian para inaugurar hoy (15 de enero) la exposición “Uramado AR. El despertar de los tanukis” en el Centro Cultural Constitución (ubicado en Av. Manuel M. Dieguez 369, Constitución, 45180 Zapopan) a las 19:30 horas.

Para descubrir a los espíritus del bosque, los participantes están invitados a descargar la aplicación gratuita Uramado AR, Tanukis Awake (en iOS y Android) para comenzar esta búsqueda del tesoro.

A medida que las calcomanías de los tanukis se descubren una por una, los espíritus cobran vida y hacen preguntas al participante. Según la respuesta dada, el participante descubrirá al final de la ruta que él mismo es un espíritu y podrá abandonar el juego con su propia máscara colorida en realidad aumentada.

La muestra “Uramado” invita al público a cuestionar nuestras diferencias y nuestra propia realidad de una manera poética y lúdica. La exposición se estará presentando de forma gratuita en el Centro Cultural Constitución desde hoy y hasta el 31 de enero de 2020.

Para mayores informes, pueden consultarse las redes sociales de Cultura Zapopan en Facebook y Twitter, así como al número telefónico 3818-2200 extensión 3859, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Sobre Chheng

Julie Stephen Chheng es una diseñadora, ilustradora y autora que reside en París. Graduada de Artes Decorativas de esa ciudad, se dedica a proyectos en el campo de las editoriales y las artes visuales que combinan tecnología de punta y papel. Es socia de Volumique Studio, en el cual se han publicado varios libros y aplicaciones: “Poems in Pieces”, “The Adventures of a Village”, “Rain at noon”, “Postal Train”.

En 2014 realizó una residencia artística con el Hong Kong Arts Centre. En 2016 fue artista residente en la Villa Kujoyama en Artes Digitales en Kyoto. En 2017-2018 presentó Uramado en el Musée de la Chasse et de la Nature, Doblado, Folded, Cut and Off the Wall, una exposición itinerante organizada por Le Salon du livre jeunesse de Montreuil y 18 escaparates para Hermes Tokyo. Recientemente ha presentado “Uramado AR, una búsqueda del tesoro” con viniles de realidad aumentada presentada en Tokyo, Kyoto, Nueva York y Francia.

TOMA NOTA

¡Asiste!

“Uramado AR. El despertar de los tanukis” se inaugura hoy a las 19:30 horas en el Centro Cultural Constitución (Zapopan). Estará abierta al público hasta el 31 de enero del presente año.



JL