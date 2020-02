Un viaje por "La montaña rosa"

Este próximo viernes la escritora Rosy Alexandre presenta su primer libro, “La montaña rosa”, un testimonio fabulado sobre su tratamiento contra el cáncer.

Durante la presentación acompañarán a Alexandre el oncólogo Miguel Fuentes Méndez y el editor Fernando D’Sendi. Igualmente varios doctores compartirán sus experiencias en la sesión: el radiólogo Óscar Bañuelos, Jaime Zermeño, de la escuela de cirujanos reconstructivos de Jalisco, y Jaime Corona, cirujano oncólogo, además de un representante del Centro Oncológico Internacional (donde apoyan a las mujeres para que lleven a cabo su tratamiento).

Con una alta incidencia en México, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres mexicanas, por ello es importante la detección temprana de la enfermedad, como sucedió en el caso de Rosy: “Lo ideal es que detectemos a tiempo. En México se está detectando en las etapas 3 y 4: en la 3 hay un 30 o 40 por ciento de supervivencia; mucho menos en la etapa 4. A mí me lo detectaron en la primera etapa”.

A Rosy y al mismo doctor le sorprendió el diagnóstico, por su estilo de vida: “Yo hacía todo lo correcto para no tenerlo por llevar una vida saludable, sin embargo lo tenía. ¿Qué les espera a las mujeres que no se cuidan?”. Rosy lamentó que en Guadalajara haya una gran incidencia de casos de cáncer de mama en jóvenes mujeres: “Y nadie nos explica. Yo escribí el libro como paciente para ser una luz para la gente que vive esto, que tenga una idea de lo que les espera”.

En su caso, Rosy detectó algo sospechoso antes de emprender un viaje de vacaciones: “Es muy importante la autoexploración”, afirmó. Durante el trayecto, antes de la confirmación del diagnóstico, vio las cataratas del Niágara: “En el libro escribo: me dije ‘Ya me puedo morir después de ver esto’ y al mes estaba fatal. Hay que cuidar lo que pensamos y decimos”. Rosy afirmó que le ha servido cambiar los pensamientos negativos recurrentes: “He tenido mucho cuidado con lo que pienso y digo”. Por ello uno de los capítulos es “Reseteando el disco duro”, del cual platicó:

“Cómo resetear el cerebro, quitarle espacio como una computadora para que haya espacio y entren cosas nuevas, pensamientos sanos y los recurrentes los eliminemos”.

En el libro creó una fábula donde viaja a un parque recreativo de Disney. En ese lugar su personaje pasará 17 meses: “Todo lo que hay me sirve para sanarme, elijo varias atracciones para sanarme. Entro en el ruedo también, porque las quimios son como toros que se dejan venir, paso por la rueda de la fortuna”. Por esta analogía es el título del libro (“La montaña rosa”): “Me abroché el cinturón y me subí a la montaña rusa, a la montaña rosa”, comentó.

Además de escribir el testimonio de primera mano para adelantarle a las posibles lectoras y pacientes parte del proceso que vivirán, la propia escritura del libro le sirvió a Rosy: “El libro me ha ayudado muchísimo como catarsis, fue una manera de poder sanar. No era escritora, lo más que escribía eran circulares para papás, redactar las juntas de consejo: pero se me abrió un canal. Pongo las manos en la computadora y es una lluvia de ideas”.

Presentación de “La montaña rosa” de Rosy Alexandre en Centro Cultural Ceiba (Pablo Neruda, núm. 3980, Colinas San Javier), viernes 7 de febrero, 20:00 horas. Entrada libre.

