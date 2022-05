Un acercamiento a los "Rostros y miradas de un Llano Grande"

En el marco del 105 aniversario del nacimiento del escritor Juan Rulfo, el municipio de San Gabriel, Jalisco, lugar donde vivió su infancia, alista la realización del XXV Festival Cultural Juan Rulfo — del 13 al 22 de mayo—, el cual estará nutrido por un programa que incluye actividades artísticas, musicales y fotográficas.

En este festival, además de recordar la vida y legado del autor de “Pedro Páramo”, también abordará otra de sus pasiones: la fotografía, a través de la exposición “Rostros y miradas de un Llano Grande”, en la que también se verá obra inédita de José Hernández-Claire, y contará con la colaboración de Omar Delgado y Toni Kuhn.

Cabe recordar que José Hernández-Claire fue uno los grandes fotoperiodistas de México, ganador del Premio Internacional de Periodismo rey de España, en la categoría de fotografía.

El cineasta y fotógrafo Juan Carlos Rulfo, hijo del también autor de “El llano en llamas”, participará en diversas actividades de la localidad jalisciense de San Gabriel que honrarán la memoria de su padre.

Sobre su participación en el festival y el homenaje póstumo que también le rendirán a José Hernández-Claire comentó en entrevista con EL INFORMADOR: “Una cosa muy interesante es poder homenajear a otras voces que también tienen trabajo de introspección alrededor de los espacios, descubrir ecos que se parecen y se pueden comentar, que son personajes de Jalisco”.

Juan Carlos Rulfo considera que este tipo de actividades pueden ser el primer paso para impulsar un gran proyecto que unifique las distintas vertientes y legados culturales del Sur de Jalisco a través de su patrimonio y personajes destacados mediante museos, bibliotecas y más espacios de difusión cultural que también detonen turismo y crecimiento económico.

Una fiesta visual

Juan Carlos resalta el enfoque que San Gabriel dará a su encuentro cultural no solo para hablar de Juan Rulfo, pues el legado de José Hernández-Claire también será eje principal, recordando al maestro y fotoperiodista fallecido en septiembre del 2021, mediante el taller de fotografía “Técnicas, personajes y espacios desde la mirada de José Hernández-Claire”, que se realizará el 13 de mayo de las 16:00 a 20:00 horas en la Casa de la Cultura, con la guía de los fotógrafos Leonardo Hernández y Omar Delgado.

El 14 de mayo, previo a inaugurar la exposición del fotógrafo Omar Delgado y José Hernández-Claire, con textos de Ada Figueroa, a las 16:00 horas comenzará la charla “Trayectoria de José Hernández-Claire”, que será compartida por Juan Carlos Valdez Marín, director del Sistema Nacional de Fototecas; además, a las 18:30 horas se podrá disfrutar del recital de piano y voz de Felipe Rojero y Flavio Becerra, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, teniendo a la Presidencia Municipal de San Gabriel como sede de esta jornada.

“No tuve la suerte de conocer tan cerca a José Hernández-Claire, estoy aprendiendo mucho de estos acercamientos, será conocerlo como cualquier otro que tal vez no sepa nada de él, es un homenaje a partir de descubrirlo y sacar su obra a la luz. No se trata de hacer un asunto de sabiduría, sino de acercarse, eso es lo que me interesa”, apunta Juan Carlos Rulfo, quien participará en la “Charla entre fotógrafos: Mirar lo humano a través de la lente de Juan Rulfo y de José Hernández-Claire”.

Esta plática será el 15 de mayo a las 10:30 horas, en compañía del fotógrafo suizo ganador del Ariel de Oro, Toni Kuhn, en la Casa de la Cultura, en donde también se proyectará este día el capítulo dedicado a la labor fotográfica de Juan Rulfo de la serie documental “100 años con Juan Rulfo”, realizado por Juan Carlos Rulfo y actualmente disponible en la plataforma de Prime Video, que también tendrá una proyección especial el 16 de mayo en el Festival de Sayula (en sede y horario por confirmar), con expectativa de que el documental pueda participar en las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro.

Finalmente, Juan Carlo compartió que “la fotografía te ayuda a enfocar, siempre que hablas de foto o hablas con un fotógrafo te ayuda aprender a mirar. Se me hace muy atinado que a través de la fotografía y de los fotógrafos de la región incitar a otros fotógrafos a platicar de ello (…) están las fotografías de mi padre, a él nunca lo vi fotografiar, conocí sus fotografías y cada vez las valoro y entiendo más, pero nunca hablamos de imágenes, pero en el caso de Toni fue lo contrario, con él empecé a hacerlas y lo veo hacerlas, es un actitud muy lejana a lo que yo mismo hago”.