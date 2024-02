El nuevo director del Auditorio Telmex, Carlos Puga, entró en funciones ayer jueves 1 de febrero, el show de stand up de Sofía Niño de Rivera le dio la bienvenida en lo que será un nuevo ciclo para el inmueble. A propósito, conversó en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR para conocer su visión y el aporte que le dará al foro de entretenimiento más importante que tiene el Estado, el cual es parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Él ahora director no es ajeno a las funciones que se desarrollan en el Telmex, así que no llega a un terreno desconocido. “Me tocó estar aquí desde que el auditorio nació, desde la inauguración, estuve seis años aquí trabajando, así que conozco desde las entrañas”.

Como recién se incorpora, destaca que aún está por adentrarse en el día a día del foro. “Ayer (miércoles) dieron el boletín de prensa, me notificaron y hoy jueves vine a presentarme, este es el primer show (el de Sofía Niño de Rivera) que tengo como director del Auditorio Telmex, en realidad todo ha sido muy repentino”.

Lo que sí reitera es que fue muy grato para él recibir la invitación del rector Ricardo Villanueva para formar parte de este proyecto al que califica como importante y retador: “Voy llegando, vamos a ver qué oportunidades hay por mejorar y ver qué podemos hacer para que generemos mejores experiencias para el público. Algo muy importante que comentaba con el rector es que el Auditorio Telmex es el aula más grande de la Universidad de Guadalajara y bueno, hoy que está consolidado después de 16 años, eso no significa que tenemos que quedarnos dormidos en los laureles creyendo que todo va a suceder, evidentemente tenemos que mejorar las experiencias”.

La finalidad, expresa, es apoyar también a los universitarios con todo lo que genera el Telmex para construir más aulas y más espacios para la comunidad universitaria, “pues a fin de cuentas es una de las razones de ser de este inmueble. El auditorio ha ido creciendo y después de 16 años está en su plena adolescencia”; de hecho, resalta que después de la pandemia, los últimos dos años han sido muy buenos porque el público ya quería salir de sus casas y volver a los conciertos y espectáculos, “así que lo tenemos que aprovechar y cuidar es a esa audiencia, dándoles una mejor experiencia de la que han tenido aquí con mejorar servicios y contenidos, desde la compra del boleto, hasta que llegan al lugar y que compran una bebida o algo de comer, hasta la salida del show y que durante éste, el audio esté perfecto, tenemos que dar un servicio completo y excelente”.

También será una prioridad hacer la vinculación del Telmex con el Centro Cultural Universitario (CCU), “enfrente tenemos también una infinidad de opciones, así que queremos que sea un corredor cultural para los universitarios y para el público, para que éste no sólo salga del Telmex y vaya a buscar qué cenar, sino que aquí encuentre las opciones para que se pueda quedar más tiempo, o llegar mucho más temprano”, para disfrutar de la oferta del CCU. “Queremos que haya una diversidad de elementos y atractivos para la audiencia”.

Como prácticamente está tomando las riendas del Telmex, expresa Carlos, que tras la gestión de Fernando Favela, no sabe si quedó algo en el tintero por desarrollar o para darle continuidad, pero lo revisará para darle seguimiento “a todo proyecto que sea positivo y en pro del crecimiento del auditorio”.

Llega para sumar

Carlos refiere que para él es muy importante la unidad y trabajar en equipo, “porque a fin de cuentas es lo que te va a dar el resultado, pues todos somos parte de él, yo solamente soy el que viene a traer las ideas que yo tengo para desarrollar esto, pero vamos a hacerlo en conjunto, porque no sirve de nada que yo venga y me siente en la silla y les diga algo, si yo no me sumo, trabajo en conjunto y soy claro con las ideas que tengo”, finaliza.

Trayectoria

Carlos Puga Martínez es licenciado en Turismo y maestro en Finanzas Empresariales, ambos grados por parte del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

De 2007 a 2012 trabajó en el Auditorio Telmex como responsable del área de Booking, donde se encargaba de la atención de promotores y artistas.

De 2013 a 2017 fungió como Director de Espectáculos de Fiestas de Octubre, donde se encargó de programar a los elencos principales en el foro principal, coordinó los desfiles inaugurales y las exhibiciones culturales.

En 2017 trabajó para Cultura UDG como Productor Ejecutivo de la Feria Internacional de la Música y del concierto “Mongolia a la Patagonia”, dentro de la edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

De 2017 a 2020 fue Secretario Técnico de la Dirección General del Auditorio Telmex y de 2021 a 2023 fungió como Gerente Comercial Foráneo de Ticketmaster, con lo que fue supervisor y administración de personal y oficinas en Guadalajara y Monterrey.

CT