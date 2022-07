Trino Camacho hace historia en la Comic-Con 2022

El galardón que hace una semana recibió Trino Camacho, el Inkpot Award de la Comic-Con 2022, es como si se tratara del Oscar o del Grammy, como si se hubiera subido al podio de la Fórmula 1 o como si hubiera ganado la Copa del Mundo (o quizá el campeonato rojinegro del Atlas, en su caso), pero en lugar de acelerar o rematar la portería con un golazo, el caricaturista tapatío lo hizo mediante el arte, a través de la gráfica y el ingenio que lo respaldan desde hace décadas con un humor y chispa que, hoy, reafirman que son únicos en su tipo.

El Inkpot Award pudiera pasar desapercibido para quienes no están inmersos en el alboroto internacional que provoca una de las convenciones de cómics y entretenimiento más importantes del mundo: la Comic-Con, que históricamente, desde su sede en San Diego, California, ha entregado este galardón a quienes marcan una travesía personal en el legado del cómic, la animación, el cine, televisión, en el público, en las historias fantásticas y de ciencia ficción, a quienes de alguna u otra forma han sido parteaguas en aquellas tramas y personajes que se han acuñado en la cultura popular.

“La Comic-Con entrega ese premio a todos los que invitan como parte de expandirse con las nuevas generaciones, también invitan a caricaturistas. Obviamente, hay muchos ilustradores para Marvel y DC, pero a los que distinguen son a los que hacen su propio trabajo como yo, que soy caricaturista y hago tiras cómicas. Creo que a un caricaturista que hace sus propias cosas no le habían dado ese premio, se lo han dado a Guillermo del Toro y a ilustradores mexicanos, pero en el rubro de un caricaturista creo que soy el primero”, indica Trino sobre el Inkpot que ha sido entregado desde 1974 a personalidades como Stan Lee, Tim Burton, George Lucas, Hayao Miyazaki, Bob Kane y Matt Groening, por ejemplo.

Con dos horas de diferencia entre Guadalajara y San Diego, Trino Camacho acepta mi llamada el domingo, un día después de que sus fotografías, sonriente y con el Inkpot Award en sus manos, comienzan a viralizarse en las redes sociales. Ese sábado fue memorable, un día en el que México brilló en la Comic-Con, pues mientras el Inkpot se engalanaba con Trino, en otro panel, los mexicanos Mabel Cadena y Tenoch Huerta marcaban otra ola de aplausos al ser presentados formalmente como coprotagonistas de “Black Panther: Wakanda Forever”, uno de los filmes estelares de las franquicias estelares de Marvel Studios para este año.

“Es la primera vez en mi vida, un sueño hecho realidad, porque sabes que muy difícil ir como fan, porque tienes que comprar los boletos un año antes, es como el episodio de ‘Big Bang Theory’, que les cuesta mucho trabajo conseguir boletos. Es la primera vez que vengo después de que Comic-Con lleva más de 30 años haciéndose, siempre tenía ese ideal de ir un día, aunque sea solo a ver, pero ahora invitado me sentí más honrado, además con un premio”.

Trino ha dejado todo su ingenio a través de la gráfica y esto le ha traído éxito a su carrera. ESPECIAL

Un humor que perdura

Trino comenta lo que cualquier ganador de un premio tan importante, como el Inkpot Award, diría: felicidad y agradecimiento, pero no solo se trató de ir a posar para la fotografía y presenciar su exposición con apoyo del Consulado de México, pues ante una audiencia de compatriotas, latinos y estadounidenses, el caricaturista tapatío habló de la gráfica y de los cambios del humor, pero también de la violencia que hoy pareciera imparable en su querido México.

“La plática fue para hablar sobre el humor, ‘El humor en tiempos violentos’, sobre cómo nosotros los mexicanos seguimos haciendo humor a pesar de todo lo que pueda pasar todos los días, las inseguridades y todas las cosas que están sucediendo. Les decía que los políticos nos roban todo, pero no nos han robado el sentido del humor todavía”.

Trino puso como contexto ya conocidos personajes y tiras de su trayectoria como “El rey chiquito”, “Fábulas de policías y ladrones” o “Las crónicas marcianas”, que entre diversos temas, también han abordado, desde los años 90, la inseguridad del día a día, aunque puntualiza que su humor nunca ha estado politizado, pero también está más que pendiente de cómo lo que se considera chistoso va cambiando ante un escrutinio público cada vez más inmediato, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales.

“El humor tiene muchos sesgos que antes no teníamos, que es lo políticamente correcto. Ahora tenemos que cuidar muchísimo de no caer en chistes (…) cuando publicas en las redes sociales eres tu propio editor, entonces corres el riesgo de que, si estás medio borrachín, y publicas algo te cancelan, hasta te corren de tu trabajo por hacer un chiste misógino, por pasarte de lanza con algo machista, por hacer una crítica a las minorías, tienes estar muy cuidadoso porque se volvió todo políticamente correcto”.

Trino recuerda a personajes como “La Tetona Mendoza”, y cómo será abordada en la nueva serie de “El Santos” que trabaja junto a Jis (con plataforma aún por definir), y que conservará su esencia en personalidad y estética: “no es que la dejemos de publicar, pero tenemos que ser muy inteligentes en cómo plantearle a las nuevas generaciones que la ‘Tetona Mendoza’ es la enemiga de ‘El Santos’, que tiene un súper power y no es una mujer cosificada por estar con las tetas de fuera. Desde que la hicimos en los años 80 era la ‘Tetona Mendoza’, no le vamos a poner ahora brasier para que no se ofendan”.

Convencido de defender su humor y cómo reaccionar con diplomacia ante quienes puedan ofenderse de su propuesta, Trino Camacho recalca que sus personajes, como otros tantos, tienen errores y pocos valores: “siento que si dejamos de hacer eso perderíamos nuestra gracia y esencia”.

Y aunque los memes también han llegado a modificar el humor y los considera una buena herramienta para poner un tema sobre la mesa, Trino enfatiza en la responsabilidad que como caricaturistas y humoristas profesionales tienen: “hacemos un análisis más profundo de la noticia y el meme tiene esa facilidad extraordinaria de pegar inmediatamente, pero se desvanece como si fuera una aspirina y ahí viene otro meme, son humor instantáneo, en cambio el humor de nosotros es más pensando, un humor que se queda para siempre”.

Lo que viene

Entre los próximos proyectos de Trino figura uno de la mano con el actor y comediante Andrés Bustamante, conocido popularmente como “El Güiri Güiri”, con quien emprenderá un concepto divertido para podcast. En lo que esa propuesta se concreta, Trino está próximo a lanzar su nuevo libro “El mundial de Trino, edición Qatar”, que se proyecta sea presenta en agosto.

Respecto a la serie “El Santos” que proyecta una primera temporada con 13 episodios, Trino adelanta que, además de tener a sus personajes emblemáticos, también tomará el mando como showrunner, es decir, como responsable de todo el proyecto para echar andar la producción.

“Es una figura que la imponen mucho las plataformas, como una especie de ‘el creador’, es el encargado de todo, aunque no yo no dirija los episodios, los guiones van a pasar sobre mí, si está malísima la serie yo soy el culpable y si es un éxito yo soy el que voy a ganarme los premios, así lo pienso”.