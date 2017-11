Tras las imágenes de la literatura universal

El fotógrafo ruso Alexeï Vassiliev presenta en el Instituto Cultural Cabañas (ICC) una doble exposición fotográfica ligada a la literatura mexicana y rusa: “Rulfo invita a Dostoievski” y “Por eso vine a Comala” son las series con las que llega a Jalisco. El cineasta Juan Pablo Rulfo, gestor que traer la obra de Alexeï a México e hijo de Juan Rulfo, comentó: “Es una doble exposición dentro del centenario del nacimiento de mi padre”.

La primera corresponde a una continuación de una exposición que Alexeï hizo sobre Dostoievski, presentada en la Casa Museo de Fiódor en San Petersburgo, en 2013. Sobre el origen de la primera serie fotográfica, el artista comentó en entrevista: “Para mí, ‘Los hermanos Karamazov’ es una novela esencial; igualmente que ‘Pedro Páramo’, están liados. El proyecto comenzó cuando retraté por azar a una persona muy parecida a Dostoievski, para mí era él mismo. Después fotografié a los personajes de la novela. Ese año Pablo me dio el libro de su padre, en ruso. Lo leí y me encantó, mucho”. Sus imágenes a partir del escritor ruso y su emblemática novela se presentaron en también en París, en la Casa Museo de Victor Hugo, con el título de “Hugo invita a Dostoievski”.

De la vigencia de la universalidad en los arquetipos retratados por el novelista ruso, Pablo Rulfo comentó: “Es un parecido emocional con respecto a sus representaciones literarias”. Además, entre el autor ruso y Juan Rulfo hay un vínculo latente, del cual Pablo agregó: “Mi padre lo admiraba, a él y a la literatura rusa y nórdica. Fue muy importante para él. Pensé que habría que invitar a Dostoievski a Guadalajara. El lugar adecuado sería el Cabañas, por su origen mismo: un sitio que fue hospicio, mi padre fue un huérfano. Le da significado, Rulfo invita a su casa a Dostoievski. Sugerí a Alexeï hacer un retrato póstumo de mi padre. Trabajó una serie, y en el proceso escuchó las grabaciones de mi padre leyendo su obra. No entiende mucho español, pero leyó la obra en ruso; produjo imágenes que forman la segunda exposición”.

De la invitación, Alexeï comentó: “Este año me dijo que era el centenario de Rulfo, me propuso exponer mis fotos sobre Dostoievski. Acepté, también quise aportar algo con las imágenes sobre Juan Rulfo. Releí su obra, y más tarde escuché sus lecturas en voz alta, al mismo tiempo que veía sus imágenes. Poco a poco cree una serie de fotos mexicanas, que titulé ‘Por eso vine a Comala’. Se las propuse a Pablo, estuvo de acuerdo”.

De México y el trabajo fotográfico de Juan Rulfo, Alexeï señaló: “Es un país que me ha encantado, lo adoro y tengo grandes amigos aquí. No recuerdo en qué año, pero vi una exposición fotográfica de Rulfo. Me impresionó mucho, me marcó. Pienso que su influencia está presente en el trabajo que hice para esta exposición. Quise hacer imágenes que no tomó, pero que pudo haber tomado; es como una continuación de su trabajo”.

Las dos muestras se complementan por los vínculos entre la literatura y la realidad. A propósito de ello, Pablo dijo: “La literatura tiene una fuerza tan grande que retrata las esencias individuales, que siempre son constantes y continuas. ‘Los hermanos Karamazov’ sobreviven en el tiempo, porque representan formas del ser humano… También están en los personajes y la obra de Juan Rulfo”. En ese sentido, los subtítulos de las exposiciones resaltan esa característica: “Todos somos los hermanos Karamazov” y “Todos somos hijos de Pedro Páramo”.

Del trabajo interdisciplinario al buscar con la lente los personajes descritos en novelas, Alexeï Vassiliev afirmó que lo hecho con Dostoievski y Rulfo “Son trabajos únicos. Sólo he hecho esto con Dostoievski y Rulfo; tal vez si hubiera otro escritor que me impresionara como ellos, lo volvería a hacer”.

Una pequeña biografía anticonformista

Nacido en Moscú en 1959, Alexeï Vassiliev lleva veinticuatro años radicando en París. Fue en esa ciudad donde tomó la decisión de dedicarse a la fotografía artística.

Pues, según comenta, en realidad usa su cámara para crear imágenes que, a su juicio, revelan más del universo de la pintura que de la fotografía.

Es lo que atestiguan con particular fuerza sus tres trabajos artísticos más recientes inspirados respectivamente por Fiodor Dostoievski, Jerónimo Bosch y Juan Rulfo.

