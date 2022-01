Transportar castillos de letras

La vida es demasiado corta como para vivir múltiples versiones de ella, sin embargo, se ha podido resolver tal dilema con el ingenio de la escritura y ferocidad de la lectura. El origen de la escritura es un tanto revoltoso, ya que se inventó en distintos lugares con fechas relativamente cercanas; pero el primer registro que se tiene de un texto es en Sumeria 3,200 a. C. con estilo cuneiforme, es decir, símbolos con forma de cuñas y clavos (Harford, 2017).

Pareciera inevitable que las personas a través de la historia han puesto sus pensamientos intangibles donde puedan tocarlos y compartirlos ordenadamente para explicar lo que ocurre en sus alrededores y en ellos mismos. La escritura da voz a aquellos que vivieron en la sombra y la lectura llena con conocimientos los rincones de la mente. Juntas son la armadura invisible que derrotan monstruos de ignorancia, así como construyen castillos de erudición.

La importancia del fomento del hábito de la lectura y escritura es indispensable para que una sociedad siga creciendo y desarrollándose para un mejor mañana. Cifras del Inegi anuncian que al año en México se leen aproximadamente 3.4 libros por persona, lo cual es un número relativamente bajo a comparación de otras partes del mundo. Es por eso que invitar a las nuevas generaciones a desarrollar un cariño hacia las letras es crucial para extender sus capacidades individuales y en la posteridad ayudarles a crecer en comunidad.

Por si fuera poco, estas contribuyen a tener una comprensión de distintas mentalidades y a explorar el universo ilustrado por diferentes autores. Así pues, como la lectura transporta a lugares llenos de fantasía y asombro, las personas de igual manera deben conducir a una nación a ser plenamente autónoma mediante el poder de las palabras.

Frida Amaya Torres

La escritura es la pintura de la voz Voltaire

ECOS DEL DEBATE

“La importancia del fomento del hábito de la lectura y escritura”

Veo la escritura como una herramienta mediante la cual podemos compartir nuestro conocimiento y la perspectiva que tenemos sobre diversos temas; mientras que la lectura nos ayuda a expandir nuestros horizontes, conocer realidades diferentes a la nuestra. Entonces, es importante que desde temprana edad se nos fomenten ambas actividades con el propósito de generar buenos hábitos que nos aportarán en lo personal a lo largo de nuestra vida. Dejen que la lectura transporte su imaginación y les permita crear por medio de la escritura.

Osmara Daniela Carrillo Barba, participante de Mar Adentro

En un reporte de la UNESCO de 2018, México es el país 107 de 108 en índice de lectura y los números continúan sin ser favorecedores, ya que, el 70% revela que no frecuenta la literatura por falta de tiempo o de interés, respectivamente; sin conocer que la escritura y la lectura nos ayudan a tomar mejores decisiones, expresarnos mejor y liberar emociones, por esto es importante fomentar este hábito.

Alejandra Monserrat Figueroa Nuñez, participante de Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

El misterio detrás de las letras

J.M. Neri

Si bien es cierto que el fomento a la lectura va en incremento, no se debe dejar de lado la escritura; una de las herramientas más sólidas en la evolución de nuestro lenguaje con grandes beneficios, incluso hay quienes dicen, mayores que los de la lectura.

La escritura ha cumplido dos funciones vitales a lo largo de la historia: la comunicación y el conocimiento. De ellas se ha desprendido el desarrollo de la humanidad. Por otro lado, escribir es una excelente manera de comprender mejor nuestra propia vida y evaluarla con más claridad.

Los buenos escritores saben comunicarse, hacen que las cosas sean fáciles de entender y saben omitir lo superfluo. La razón es simple: Una escritura clara es signo de un pensamiento claro.

En ésta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con J.M. Neri. Un sociólogo, humanista, filósofo y autor, quien, desde niño, quedó misteriosamente enganchado a las letras. Él nos cuenta desde su punto de vista, cómo es que se autodefine y cuál es su actual postura y opinión acerca del fomento de la lectura y la escritura en México.

Neri se autodefine como una contradicción ambulante, racional y pasional. Regido por la responsabilidad y organización, valores que para Neri son fundamentales en cualquier medio, principalmente la literatura.

“La filosofía y el ámbito académico, son una de las cosas más importantes. Sin responsabilidades y sin organización, de verdad uno no logra nada, sin importar los sueños que tengan”.

En México la desigualdad en el mundo editorial es notoria. Las editoriales por muchas razones, pueden llegar a funcionar un poco como mafias de poder, como espacio de exclusión de la palabra, por lo que se deben crear espacios de vanguardia, ya sean digitales, para el fomento de la escritura. Porque se habla mucho del fomento a la lectura, pero es momento de hablar del fomento de la escritura.

“Los chicos de preparatoria, de universidad tenemos cosas que decir, tenemos un mundo ficcional qué crear y que nos puede ayudar a repensar el mundo no ficcional”.

En ese sentido, Editorial Ipstori fue para Neri el semillero en el cual pudo crecer como autor y en éste tipo de espacios fue donde se dio cuenta de que la ficción, la literatura y los cuentos son modos de criticar, son modos de pensar y de reflexionar.

“Yo creo que fomentar la escritura es más importante que fomentar la lectura. Se habla mucho del momento de la lectura el cual, hay que fomentarla no hay ninguna duda de eso, pero no necesariamente eso te va a llevar a ser una mejor persona. Por un lado, los valores humanos que tenemos pueden ser aprendidos de formas no necesariamente lectoras o alfabetas, por así decirlo, hay personas excelentes en el mundo que ni siquiera saben leer o escribir y está genial; hay que fomentarles la lectura, la posibilidad de tener este acceso, pero eso para nada te va a volver una mejor persona”.

Sin embargo, para Neri en el caso de la escritura, la posibilidad de poner en palabras escritas los pensamientos, las ideas, los sentimientos, ayuda a tener una distancia consigo mismo, que siempre es una distancia crítica y conlleva a las siguientes preguntas: ¿Quién soy? y ¿Por qué escribí esto?

“Por eso es que los diarios son tan interesantes, porque tú regresas hace dos semanas y te quedas de: carajo, ¿Por qué escribí esto?, ¿Quién soy? Y esta distancia es distancia creadora, no es una panacea para nada, no te va a resolver nada, pero el mismo hecho de que tú te puedas ver, te da la posibilidad del cambio y de un cambio positivo”.

Definitivamente la práctica de hábitos tan productivos como lo son la lectura y escritura, le brinda a todo individuo que las practique, diversas herramientas para que logre construir o analizar su entorno de la mejor manera. Y sin duda, lo llevarán a un mayor auto reconocimiento, el cual, se verá reflejado en su conducta, dentro de la sociedad.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Acérquense a las artes, no desprecien ningún arte, escuchen música, lean literatura, descarguen Ipstori, búsquenme como autor y léanme; porque las artes les van a abrir el mundo del pensamiento crítico.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Aportaciones de Paulo Freire, a la lectura crítica

Paulo Freire, fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. La enseñanza de la lectura en el siglo XXI ha conseguido en Freire uno de los referentes más importantes, pues sus aportes se han centrado en determinar que el acto de acercarse al conocimiento no responde a un proceso automático, sin reflexión, en solitario ni ingenuo, sino colectivo en el que los más experimentados son capaces de interactuar con otros con el propósito de llevarlos a descubrir nuevas maneras de construcción el mundo y la realidad, a través de la promoción y uso del pensamiento en sus modos críticos, reflexivos y analíticos como instrumentos fundamentales para transformar de manera autónoma el saber, así como buscar razones y explicaciones sobre lo que acontece en su propio contexto (Freire, 1991).

Por tal motivo leer como proceso social, entraña el potencial para modificar las estructuras de dominación que históricamente han aquejado al hombre, posibilitándole el desarrollo de habilidades propias del pensamiento que le cooperen en la búsqueda y detección de contradicciones en el conocimiento acumulado, con el propósito de ir más allá en un proceso de profundización que lo prepare para luchar contra las fuerzas opresivas que intentan llevarlo a la repetición de modelos preestablecidos.

Leer, según Freire, es un instrumento para el desarrollo de la sensibilidad individual cuyos cometidos intentan llevar al sujeto a la construcción conjunta de mejores formas de vida, en un operar activo fundado en el uso de la autonomía y de la libertad de pensamiento.

10 notas positivas

Desde 2013, Señor Árbol planta mil 259 ejemplares en la ZMG. Predial 2022: Zapopan anuncia descuentos en pago. Charros de Jalisco avanza a las Semifinales de la LMP. ¡Es niño! Zabdiel es el primer bebé de 2022 que nace en el IMSS. CDMX analiza homenajear a Vicente Fernández con concierto. Belinda regala quimioterapias a niños con cáncer. “Noche de fuego” está entre las finalistas para el premio Oscar. Descubrieron más de 500 especies nuevas en 2021. El telescopio espacial James Webb fue lanzado con éxito. Estudia IPN cinco especies de tortuga marina en peligro de extinción en Sinaloa.

Mar adentro propone

Para leer

“El Arte de la Lectura en tiempos de crisis” de Michèle Petit, es un esclarecedor ensayo sobre el poder de la lectura para desencadenar una reorganización de lo posible, aun en los contextos más difíciles.

Para saber

El Día Internacional del Libro se conmemora cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura.

Para Conocer

La ciencia ha demostrado que leer, además de un buen entretenimiento, puede hacerte más inteligente, brindarte un mejor recuerdo e incluso ayudarte a vivir más tiempo.