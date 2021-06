Todo está listo para realizar Andrógina Festival Diversa

Bajo el nombre de “Guadalajara: memoria reciente” se realizará del 19 de junio al 2 de julio de 2021 en el Museo Cabañas el Andrógina Festival Diversa. La inauguración será a las 11:00 de la mañana.

Laura Bordes, Directora de Educación del Museo Cabañas presentó hoy los motivos por los que el Museo Cabañas realiza este festival que llega a su tercera edición: “Siendo los museos de arte lugares históricamente privilegiados, consideramos importante repensar nuestro papel en la generación de contenidos y sumar a la difusión de movimientos sociales autónomos, así como incorporar otras narrativas que cuentan historias desde las voces de quienes generalmente han quedado excluidas o minimizadas. En este sentido la apuesta es que el museo se sume a la divulgación y problematización de estos temas, que desde diferentes trincheras han sido trabajados por agentes que avanzan, construyen y transforman a pesar de ser invisibilizadas estructuralmente”.

“Por esta razón, desde hace tres años, trabajamos con colaboradoras pertenecientes a estos grupos para diseñar en conjunto programas de arte-educación que, poco a poco, contrarresten los puntos ciegos que históricamente se han tenido dentro de este tipo de espacios. Así es como surge Andrógina, como una iniciativa para celebrar la diversidad que se articula con los movimientos sociales, activistas y ‘artivistas’ para sumar en la visibilidad y procuración de los derechos culturales

Al evento de presentación acudió Karina Velasco, Directora de Guadalajara Pride quien informó que Guadalajara Pride está desarrollando actualmente su evento Híbrido Fest, del 13 al 20 junio con actividades presenciales y digitales para celebrar el Mes del Orgullo, y dentro de Andrógina colaborarán con una sesión de yoga al aire libre, una actividad gratuita con previo registro para cuidar la sana distancia, abierta a todo público.

Por su parte Pavel Cortés, Director de Programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara comentó que para esta edición Premio Maguey se suma con un ciclo de cine en torno a la diversidad sexual, “miradas frescas, contemporáneas”.

Anunció que el Ciclo Maguey se llevará a cabo del martes 22 hasta el sábado 26 de junio en la sala de Cine Cabañas.

Finalmente el Director de Diversidad Sexual Gobierno de Jalisco, Andrés Treviño, comentó que celebrar el orgullo es importante sobre todo en tiempos de pandemia: “Que existan espacios y mecanismos para difundir que nuestra diversidad no es algo de moda, que no es algo nuevo, que no es algo que le pasa a unos cuantos, sino que hay una historia de lucha, de personas, de anécdotas, de batallas que se han dado y que vale la pena reconocerlas, celebrarlas y visibilizar es muy importante para la posteridad. Me parece muy interesante que hoy el Cabañas nos dé la oportunidad de hablar de nosotras, nosotras mismas, las personas de la diversidad sexual, entonces celebro que a lo largo de las dos siguientes semanas se puedan detonar reflexiones”.

Dentro del programa se incluirá un homenaje especial con este propósito de recuperar la memoria de los movimientos diversos en la ciudad, a Manuel Moreno Padilla (Guadalajara 1949-2014), artista visual quien produjo su obra durante el periodo de mayor crisis de la pandemia del SIDA, con una sala dedicada a la recuperación de sus procesos creativos y una charla, con la colaboración especial de Paulo Gutiérrez en la investigación y curaduría de este proyecto que se exhibirá en la Sala 12 Norte.

Consulta el programa en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter: @museocabanas / YouTube, Spotify: Museo Cabañas