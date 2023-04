Escrita por Ximena Escalante y bajo la dirección de Mariana Hartasánchez, la puesta en escena “Olvida todo”, basada en las probables motivaciones de la escritora Elena Garro para salir del país hace más de medio siglo, se presentará el sábado 22 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Degollado, como una colaboración entre la Compañía Nacional de Teatro (CNT), la productora original del montaje al lado del Festival Internacional Cervantino (FIC), y la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco.

De acuerdo con lo relatado, el 29 de septiembre de 1968, Elena Garro es secuestrada unas horas por un líder del movimiento estudiantil. De regreso, se refugia en la pensión de una amiga. Ahí y a lo largo de esa noche hasta el amanecer, le ayudan a cambiar de aspecto para poder huir del país. En esas horas, se desarrolla el declive de su carrera literaria debido a un complot político que la acusa de espía, y la persiguen tanto el movimiento rebelde como el gobierno. Así, convertida en un nuevo personaje, la Garro se pierde en sus relatos y la ciudad.

Finura y humor

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz Ana Ligia García asegura sentirse “muy entusiasmada, porque hace unos veinte años que me fui a la Ciudad de México para estudiar allá la carrera de actuación; regresé con la CNT para presentar ‘El Jardín de los Cerezos’, hace casi 15 años, pero ahora vuelvo con una obra donde doy vida a Elena Garro y eso me llena de entusiasmo y orgullo. Y que sea en el Degollado, me hace más feliz de regresar a mi tierra”.

Ahora, en palabras de la actriz jalisciense, “esta fue la última obra en que participé como miembro de la CNT, pues formé parte de la compañía desde su creación (en 2008) hasta este pasado 2022, y en diciembre dimos la última función, tras una temporada de dos meses. Yo creí que mi labor en la CNT había llegado a su fin y mira, ahora me llamaron para esta gira y acepté de inmediato. La obra, en realidad, se produjo para ser estrenada en el FIC y después tuvimos temporadas en la Ciudad de México, con buen éxito”.

La obra, por otra parte, describe García, “es de pequeño formato, y en realidad intervenimos sólo cuatro personajes femeninos; creo que la labor de Ximena Escalante, en lo que toca a la estructura de la obra, fue muy fina, con un humor notable y justo por esas características creo que tuvimos éxito en la capital del país”.

Mujer extraordinaria

Como circunstancia feliz, la obra se presenta un día antes de la celebración por el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor que, en esta ciudad, se celebra este 2023 con la lectura pública de “Los recuerdos del porvenir”, la novela emblemática de Elena Garro; así, comenta la actriz que “desde que he encarnado este papel han ocurrido muchas cosas como ejemplo de la conjunción del universo o el destino; Elena Garro siempre me sorprende, parece que tuviera un as bajo la manga todo el tiempo, a pesar de haber fallecido hace tantos años”.

Asimismo, en opinión de García, la escritora “no ha sido reconocida de manera suficiente en México, creo que en el extranjero se aprecia más su obra que en nuestro país; y ‘Los recuerdos del porvenir’ es una novela fabulosa, no he leído otra igual, y es un ejemplo genial para empezar a conocer su trabajo. Además de descubrir a una mujer extraordinaria, con una enorme capacidad de invención”.

Ir más allá

A lo anterior se suma la obra, porque en “Olvida todo” se tocan tópicos que suelen pasarse por alto en este país, detalla García, “y acerca de los motivos para su exilio en 1968 aún hay mucho qué conocer y saber; tengo la sensación de que esto es como el Hilo de Ariadna, y a pesar de tantos años, seguimos encontrando detalles nuevos. Quizá no sepamos lo que realmente dijo Elena Garro, además era un momento complejo en la historia de México”.

Recordó la actriz que en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, donde se custodia el acervo de la escritora mexicana, existe mucho material “del que los mexicanos casi no sabemos nada; y es muy interesante. Ahora que he tenido oportunidad de investigar, tuve la suerte de contactar a la Dra. Patricia Rosas Lopátegui, biógrafa de Elena Garro, que ha hecho una labor de recopilación informativa enorme”.

De igual forma, destaca como impresionante la labor de la dramaturga Ximena Escalante, quien participó con el elenco en algunos ensayos y “nos contó tantas cosas, tanta información que obtuvo para la obra, que creo que casi nos convertimos en investigadoras que quisimos llegar a la raíz de los acontecimientos, algo que creo pasó también con Escalante al escribir su texto, que es interesante porque quiso ir más allá del personaje”.

TOMA NOTA

“Olvida todo”

Dramaturgia: Ximena Escalante.

Ximena Escalante. Dirección: Mariana Hartasánchez.

Mariana Hartasánchez. Elenco: Luisa Huertas/ Ana Ligia García/ Ana Karen Peraza/ Octavia Popesku.

Luisa Huertas/ Ana Ligia García/ Ana Karen Peraza/ Octavia Popesku. Fecha: Sábado 22 de abril 2023/ 20:00 horas.

Sábado 22 de abril 2023/ 20:00 horas. Sede: Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL).

Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL). Entrada Gratuita.